HABER

Gasp şüphelilerinde dizi oyuncularının dövmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 13:04 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, yaşı küçük 3 şüpheli, 6 çocuğun cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri iddiasıyla polis tarafından yakalandı.

Gasp şüphelilerinde dizi oyuncularının dövmesi

ESKİŞEHİR,(DHA) - ESKİŞEHİR'de, yaşı küçük 3 şüpheli, 6 çocuğun cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri iddiasıyla polis tarafından yakalandı. Çocuklardan birinin vücudunda bir dizi filmin karakterlerinde bulunan dövme, bir diğerin de ise aynı sembolün bulunduğu tişört olduğu görüldü.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 çocuğun bıçak zoruyla cep telefonu, para ve kişisel eşyalarını zorla alan S.B.(15), B.S.(17) ve Ö.A.(14) isimli 3 çocuğu yakaladı. Çocukların birisinin boynunda 'Çukur' dizisinde oynayan karakterlerde bulunan dövme, diğerinin de aynı dövmenin şeklinin basılı olduğu tişört giymesi dikkat çekti.
Ayrıca, çocuklar tarafından gasp edilen telefonları satın alan H.U. evinde gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Gasp şüphelilerinde dizi oyuncularının dövmesi

PARTNERÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladıÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladı
TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralıTEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Hayvansever Bahar, 4'üncü üniversite olarak veterinerlik okuyorHayvansever Bahar, 4'üncü üniversite olarak veterinerlik okuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı sinirlendi: Çok cahiller, hiçbir şey anlamıyorlar!

İlber Ortaylı sinirlendi: Çok cahiller, hiçbir şey anlamıyorlar!

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Serdar Dayanık tahliye oldu

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Serdar Dayanık tahliye oldu

Nedim Şener ve Mehmet Bekaroğlu fena kapıştı: Aç telefonu

Nedim Şener ve Mehmet Bekaroğlu fena kapıştı: Aç telefonu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Şehit Bedirhan'ın babasına askerlerinden sürpriz

Şehit Bedirhan'ın babasına askerlerinden sürpriz

15 yıl sonra kana kana su içti!

15 yıl sonra kana kana su içti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.