Gasp şüphelilerinde dizi oyuncularının dövmesi

ESKİŞEHİR,(DHA) - ESKİŞEHİR'de, yaşı küçük 3 şüpheli, 6 çocuğun cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri iddiasıyla polis tarafından yakalandı. Çocuklardan birinin vücudunda bir dizi filmin karakterlerinde bulunan dövme, bir diğerin de ise aynı sembolün bulunduğu tişört olduğu görüldü.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 çocuğun bıçak zoruyla cep telefonu, para ve kişisel eşyalarını zorla alan S.B.(15), B.S.(17) ve Ö.A.(14) isimli 3 çocuğu yakaladı. Çocukların birisinin boynunda 'Çukur' dizisinde oynayan karakterlerde bulunan dövme, diğerinin de aynı dövmenin şeklinin basılı olduğu tişört giymesi dikkat çekti.
Ayrıca, çocuklar tarafından gasp edilen telefonları satın alan H.U. evinde gözaltına alındı.
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