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Gasp şüphelilerine yakınlarından "arkandayız oğlum" desteği

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 14:55 | Son Güncelleme

Antalya’da geçtiğimiz temmuz ayında 5 gün arayla iki ayrı marketten kask ve kar maskesiyle silahlı gasp gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Antalya’da geçtiğimiz temmuz ayında 5 gün arayla iki ayrı marketten kask ve kar maskesiyle silahlı gasp gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Polis, zanlıları yakalamak için 240 iş yeri, 300 motosiklet incelemesi yaptı. Yakınlarının şüphelilerden birine, "Arkandayız oğlum" dediği görüldü.
Kepez ilçesi Göçerler ve Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçtiğimiz temmuz ayının 5’i ile 10’unda iki ayrı marketten gasp olayının gerçekleşmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki 240 iş yeri ve şehir polis kamera sisteminden görüntüleri inceleyen ekipler iki olayın, kırmızı renkli bir motosikletle gerçekleştirildiğini, şüphelilerin olay anında kask ve kar maskesi kullandığını tespit etti. Şüphelilerin yüzlerinin kapalı olması nedeniyle polis olayda kullanılan motosikletin marka ve modeline yönelik 300 motosikleti inceledi. Olayda kullanılan motosiklet tespit edilip, şüpheliler takibe alındı. Yaklaşık 50 gün süren detaylı araştırmalar sonucu M.Ö., Ü.Ö ve Ü.E.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada olaylarda kullandıkları 1 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve fişekler ile olay anında giydikleri kıyafetler, kask, kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi. Zanlıların iki ayrı marketten toplamda 5 bin 600 lira para ve cep telefonu aldıkları belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler silahlı yağma olayından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, zanlıların adliyeye sevki sırasında bir yakını "Arkandayız oğlum" diye seslendi. Şüphelilerden birinin de “Çekme, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim” dediği görüldü.

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