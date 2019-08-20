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Gasp şüphelisi 1'i kadın 2 şüpheli yaya olarak ormanlık alana kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 08:54 | Son Güncelleme

 SAKARYA’nın Kocaali ilçesinde gasp ve hırsızlık olayına karışan belirlenen 1'i kadın 2 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, Düzce D-100 karayolu Çoban Kavşağı mevkiinde önlem alan polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçtı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - SAKARYA’nın Kocaali ilçesinde gasp ve hırsızlık olayına karışan belirlenen 1'i kadın 2 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, Düzce D-100 karayolu Çoban Kavşağı mevkiinde önlem alan polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçtı. Takip sonucu otomobili bırakan iki şüpheli ormanlık alana girerek izlerini kaybettirdi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

Olay saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sakarya’nın Kocaali ilçesinden 16 LUR 60 plakalı otomobille gasp yapıldığı ve aracın Düzce’nin Akçakoca ilçesi istikametine gittiği ihbarını alan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Polis ekipleri tüm kavşaklarda tedbir aldı. Teknik takip sonucu otomobilin mobese kameraları aracılığı ile Düzce şehir merkezine kadar geldiği tespit edildi. D-100 Karayolu Çoban Kavşağı mevkisinde yola barikat kuran trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve içerisinde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu otomobil, kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre kaçan şüpheliler Çilimli ilçesine döndü.

OTOMOBİLİ BIRAKIP YAYA OLARAK KAÇTILAR

Çilimli ilçe girişinde Çilimli Kaymakamlığı hizmet binası önünde polisler tarafından bir kez daha önü kesilen otomobildeki şüpheliler, aracı terk ederek yaya olarak Çilimli İlçe Müftülüğü istikametine kaçtılar. Şüpheliler kaçarken yol kenarına da kırmızı bir bavul attı.

Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilk olarak bavulu muhafaza altına aldı, ardından şüphelilerin kaçtığı istikamette arama çalışması başlattı. Aramalar ormanlık alana kaydırıldı. Silahlarını hazır halde bekleten ve dakikalarca arama yapan polis ekipleri kaçan 2 şüphelinin izine rastlayamadı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan şahısların kaçtığı otomobilin kiralık olduğu anlaşıldı. Kiralama yapan şirketin sahipleri olay yerine çağırılarak aracı kime kiraladıkları öğrenildi. Yapılan tespitlerde aracın gasp, hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda kaydı ve aranması bulunan Murat Gökdemir ile yanındaki kadının ise geçtiğimiz ay evinden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen Melike Yazıcı olduğu anlaşıldı.

Otomobil polis ekiplerince incelenmek üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, yere atılan bavul ise olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi. Bavulun içerisinde diz üstü bilgisayar ile kadın kıyafetleri çıktı. İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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