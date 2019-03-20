HABER

Gasp şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 18:13 | Son Güncelleme

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, gasp ve hırsızlık suçlarından aranan Şükrü Polat (36), Yunus ekiplerini görünce bir otomobili gasbetti.

Gasp şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldü (2)

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, gasp ve hırsızlık suçlarından aranan Şükrü Polat (36), Yunus ekiplerini görünce bir otomobili gasbetti. Polat, bu sırada tabancası ile polislere ateş açtı. Polisin takibi sırasında Şükrü Polat, evinin bulunduğu Mimar Sinan Mahallesi'ne geldiğinde araçtan inerek başka otomobile yöneldi. Silahını 2 kişinin bulunduğu otomobile doğrultarak aracı gasbetmeye çalışan Polat'a polis 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Şükrü Polat ekiplere silahını doğrulttu. Polis, bunun üzerine Polat'ı vurdu. Şükrü Polat vücuduna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Polat'ın 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurması, silahını polislere doğrultması ve vurulma anı yer aldı.
Şükrü Polat bugün Mimar Sinan Mahallesi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Olayla ilgili polislerin ifadelerinin alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Gasp şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldü (2)Gasp şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldü (2)

Şimdi de bu moda oldu! Şimdi de bu moda oldu!
Erkek arkadaşı tarafından vurulan liseli Mine kurtarılamadı (2)Erkek arkadaşı tarafından vurulan liseli Mine kurtarılamadı (2)
Otomobil yedek lastiğindeki 6 ruhsatsız tabancaya 2 tutuklamaOtomobil yedek lastiğindeki 6 ruhsatsız tabancaya 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.