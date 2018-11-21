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Gasp şüphelisi: Telefonu satıp, bebeğe süt alacaktık

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'da lise öğrencisi İ.K.'yi saçından sürükleyip cep telefonunu gasp eden A.D.

Gasp şüphelisi: Telefonu satıp, bebeğe süt alacaktık

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da lise öğrencisi İ.K.'yi saçından sürükleyip cep telefonunu gasp eden A.D. (37) ve kayınbiraderi F.İ. (32), polis tarafından yakalandı. A.D. ifadesinde, parasız kaldıklarını, kayınbiraderinin 12 günlük bebeğine süt almak için genç kızın telefonunu gasp ettiklerini söyledi.
Olay, 19 Kasım Pazartesi günü Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi Şehit Musa Özkan Caddesi'nde meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra yürüyerek eve giden İ.K.'nin yanına yanaşan A.D. ve F.İ., cep telefonunu almaya çalıştı. Direnen genç kızı saçından tutup yerde sürükleyen ve cep telefonunu alan saldırganlar, içersinde eşleri ve birer çocuklarının da olduğu otomobille kaçtı.
ARAÇ DURDURUP TAKİP ETTİ
Yoldan geçen bir aracı durduran İ.K., gaspçıların bulunduğu otomobili takip etti, plakasını alarak polise bildirdi. İ.K.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aracın plakasından şüphelilerin adreslerini ve kimliğini kısa sürede tespit etti.
'SÜT ALMAK İÇİN GASP ETTİK'
Operasyon düzenleyen polis, A.D. ve F.İ.'yi gözaltına aldı. Gasbedilen telefon ise çalılık alanda buldu. Şüphelilerden 5 yaşındaki engelli erkek çocuk babası A.D. polisteki ifadesinde, F.D.'nin kayınbiraderi olduğunu belirterek, "İkimiz de işten çıkarıldık. F.İ'nin 12 günlük bebeği var. Annesini emmiyordu. Parasız kaldık. Olay günü, eş ve çocuklarımızla araçla seyir halindeyken İ.K.'nin telefonla konuştuğunu gördük. Aklımıza telefonu gasbetmek geldi. Telefonu aldık. Kız direndi. Saçından tutup sürükledik ve tekme attık. Arabayla kaçıyorduk. Kendisi de bir araca binip bizi takip etti. Korkudan telefonu attık ve kaçtık. Telefonu satıp bebeğe süt alacaktık" dedi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Gasp şüphelisi: Telefonu satıp, bebeğe süt alacaktık

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