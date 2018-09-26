Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

Girne'de işletilen marketin birikmiş hasılatını alan Mehmet Ali Güngörmüş, otomobile binip, parayı yatırmak üzere bankaya gitmek için yola çıktı. Caddeye geldiğinde 3 kişi, Güngörmüş'ün önünü kesip, başına silah dayayıp, çekiçle de vurdu. Şok yaşayan Güngörmüş'ün üzerindeki 200 bin lirayı gasbeden kişiler, olay yerinden kaçtı. Güngörmüş'ün şikayeti üzerine polis ekipleri, gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre içinde Güngörmüş'ü gasbettiği belirtilen Sevgi Ü., Serkan B. ve Ahmet S. yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından Girne'de mahkemeye sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Mahkemeye bilgi veren polisler, gasp şüphelileriyle bağlantılı 1 kişinin yurt dışına kaçtığını ve paranın bulunamadığını belirtti. Polislerden birinin, "Soyguncular, öyle düzenek kurmuş ki kamera görüntülerinde aracın içindekiler görünmüyor. Zanlıların, aracın arka ve yan camlarını çamur ve siyah bant ile kapatmalarından dolayı aracın içindekiler görüntülerde seçilemiyor. Zanlılar, ayrıca olayın meydana geldiği yolu 3 kez geçip, keşif yaptılar" dediği öğrenildi.