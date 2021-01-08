HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gasp şüphelisi yakalandı

Gasp şüphelisi yakalandı

08.01.2021 14:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gasp şüphelisi yakalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, bıçak zoruyla gasp yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Serdar H.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, bıçak zoruyla gasp yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Serdar H. Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinden Seydişehir ilçesine gelerek otogarda bulunan çay ocağından lazım olduğunu söyleyip bir bıçak alarak kaçtı. Şüpheli önce evlerine giden Osman E. ve eşi Huma E.’ yi bıçak ile tehdit ederek para isterken karı kocanın bağırması üzerine kaçarak Muhsin Kiremitçi Caddesi üzerinde çalıştığı iş yerinden evine dönen Gülay A.’ ya bıçak çekerek üzerinde bulunan 22 lira 50 kuruşu alarak kaçtı. İhbar üzerine araştırma başlatan Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Serdar H.’ yi olaydan 10 dakika sonra Gülay A.’dan gasp ettiği paralar ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılarYer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar
15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Köylü- çiftçi yapılandırma başvurusu 2021... Çiftinin Tarım Kooperatifleri kredi borcu yapılandırma süresi uzatıldı!

Çiftçi borçları yapılandırma süresi uzatıldı!

Engelli memur alımları 2021... Kamuya engelli memur alımları ne zaman? Bakan açıkladı, işte engelli memur başvuru tarihleri!

Engelli memur alımları başlıyor!

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamaları 2021 son durum... Kaç bin öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri, açık kadro sayısı, branşlar belli mi?

Gözler öğretmen atamalarında!

Polis Akademisi bekçi alımı 2021.. 400 mahalle/çarşı bekçi alımları sınavı ne zaman? 2021 bekçi alımı sınav giriş belgesi alma!

400 bekçi alımı yapılacak! Sınav haftaya!

PTT personel alımı 2021 son durum... PTT 55 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapacak? PTT başvuru şartları ve evrakları neler?

PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.