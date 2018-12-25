Gasp şüphelisini giydiği mont ele verdi

Konya'da bir marketten içinde 500 lira bulunan kasayı bıçak zoruyla gasbettiği öne sürülen şüpheli, olay anında giydiği mont sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki bir markete müşteri gibi giren kişi, kasa bölümüne yöneldi.

Elindeki bıçakla görevliyi etkisiz hale getiren kişi, içinde 500 lira bulunan kasayı alıp kaçtı.

Olay yerinde inceleme yapan, görgü tanıklarının ifadelerini alan ve yakınlardaki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Farklı suçlardan kayıtları bulunan tüm şüphelileri takibe alan polis, gasp olayını gerçekleştiren şüphelinin olay anında giydiği montu giyen Ömer Faruk A'nın (23) peşine düştü.

Poliste 11 farklı suç kaydı bulunan Ömer Faruk A, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının ifadesinde, uyuşturucu kullandığını, olayın bir anda gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ömer Faruk A, tutuklandı.

