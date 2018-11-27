Gasp şüphelisinin hücrede intihar ettiği iddiasına soruşturma

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm kenti Girne'de, market hasılatını otomobille bankaya götüren Mehmet Ali Güngörmüş'ün önünü kesip, 200 bin lirasını gasbettiği gerekçesiyle tutuklanan 2 kişiden Ahmet S.'nin konulduğu hücrede intihar ettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. KKTC Bakanlar Kurulu'nca Ahmet S.'nin ölümü şüpheli bulunarak, soruşturmaya gerek duyulduğu belirtildi.

Girne'de işletilen marketin birikmiş hasılatını alan Mehmet Ali Güngörmüş, 25 Eylül Salı günü otomobile binip, parayı yatırmak üzere bankaya gitmek için yola çıktı. Caddeye geldiğinde 3 kişi, Güngörmüş'ün önünü kesip, başına silah dayayıp, çekiçle de vurdu. Şok yaşayan Güngörmüş'ün üzerindeki 200 bin lirayı gasbeden kişiler, olay yerinden kaçtı. Güngörmüş'ün şikayeti üzerine polis ekipleri, gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre içinde Güngörmüş'ü gasbettiği belirtilen Sevgi Ü., Serkan B. ve Ahmet S., çarşamba günü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından Girne'de mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye bilgi veren polisler, gasp şüphelileriyle bağlantılı 1 kişinin yurt dışına kaçtığını ve paranın bulunamadığını belirtti. Polislerden birinin, "Soyguncular, öyle düzenek kurmuş ki kamera görüntülerinde aracın içindekiler görünmüyor. Zanlıların, aracın arka ve yan camlarını çamur ve siyah bant ile kapatmalarından dolayı aracın içindekiler görüntülerde seçilemiyor. Zanlılar, ayrıca olayın meydana geldiği yolu 3 kez geçip, keşif yaptılar" dediği öğrenildi.

'MİLYONLARIM VAR, NEDEN SOYGUN YAPAYIM?' DEMİŞTİ

Sevk edildiği mahkemede savunma yapan gasp şüphelisi Sevgi Ü., "Ahmet S. ile otelde tesadüfen tanıştım sonra görüşmeye başladık. Benim bu olay ile ilgim yok. Yüksek lisans için ülkedeyim. Ailem duyarsa okul hayatım biter. Soygunu mahkemede öğrendim, hiçbir şeyden haberim yok" dedi. Duruşmada ağlama krizine giren Sevgi Ü.'yü polisler sakinleştirildi. Şüphelilerden Ahmet S. ise "İş adamıyım. Hesaplarımı inceleyin. Milyonlarım var. Neden soygun yapayım? Bu olayla kesinlikle alakam yoktur" diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, gasp şüphelilerinin 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

'YÜKSEK LİSANS İÇİN ÜLKEDEYİM' DİYEN SERBEST KALMIŞTI

Sevgi Ü., Serkan B. ve Ahmet S., bugün yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Polis, yapılan araştırma sonucu, mahkemede daha önceki savunmasında "Yüksek lisans için ülkedeyim. Hiç suçum yok. Ailem duyarsa okul hayatım biter" diyen Sevgi Ü.'nün, olayla bağlantısı olmadığının belirlendiğini bildirdi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, Sevgi Ü.'nün serbest bırakılmasına karar verdi. Diğer şüpheliler Ahmet S. ile Serkan B.'nin tutukluluğunun ise 7 gün uzatılmasına karar verildi.

'HÜCREDE İNTİHAR' İDDİASI

Girne Boğaz Karakolu'nda, farklı hücrelere konulan 2 şüpheliden Ahmet S.'nin, 28 Eylül Cuma günü saat 18.30 sıralarında intihar ettiği belirtildi. Ahmet S.'nin, şortundaki bağ ile kendisini asarak, yaşamına son verdiği kaydedildi.

'GÖRÜŞTÜKTEN 20 DAKİKA SONRA ÖLÜM HABERİ GELDİ'

Ahmet S.'nin eşi Emine S., olayın ardından DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmet S.'yi Girne Boğaz Karakolu'nda ziyaret ettiğini ve eşinin mahkemede haklı çıkacağına inandığını söylemişti. Emine S., "Eşim ile görüştükten 20 dakika sonra ölüm haberi geldi. Paraya ihtiyacı yoktu. Zaten kendisi de hesaplarının kontrol edilmesini istemişti. Görüşmemizde kötü bir konuşma olmadı. Olumlu bir düşünceye sahipti. Çıkacağını söyledi bize. Karakol ortamında kendisini asacak bir durum yoktu. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu, intihar süsü verilmiş cinayettir. Üstü kapatılmamalı" demişti.

KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise tartışmalar üzerine yaptığı açıklamada, soruşturma açtıracağını belirtmişti.

SORUŞTURMA KARARI ALINDI

KKTC Bakanlar Kurulu'nca Ahmet S.'nin konulduğu hücrede intihar ettiği iddiasına ilişkin soruşturma kararı alındı. Kurulun kararında, Ahmet S.'nin ölümünün şüpheli bulunduğu belirtilerek, "Boğaz Polis Karakolu'nda tutuklu bulunan şüpheli Ahmet S.'nin şüpheli bir şekilde yaşamını kaybetmesiyle ilgili emekli başsavcı yardımcısı muavini Hakkı Celal Önen'i soruşturma memuru olarak atamıştır" denildi. Soruşturma memuru olarak atanan Hakkı Celal Önen'in, hazırlayacağı raporu KKTC Hukuk Dairesi ile Başbakanlığa sunacağı belirtildi.

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