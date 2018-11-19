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Gasp zanlıları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 10:48 | Son Güncelleme

Motosikletle yaklaştıkları kadının cep telefonunu gasbeden iki zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda yolda yürüyen yabancı uyruklu kadının cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2 Kasım'da Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokağı'nda yürüyen Çin vatandaşı bir kadının yanına motosikletle yaklaşan 2 kişi kadının cep telefonunu alıp kaçtı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, M.K ve İ.Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Görüntülerde, iki gaspçının motosikletle yanına yaklaştıkları kadının elindeki telefonu alma anları kadının yere düşmesi görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
gasp Zeytinburnu Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü

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