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Gasp zanlısı kıskıvrak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 18:23 | Son Güncelleme

Nevşehir’de bir esnafı gasp etmeye çalışan şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.Alınan bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde işyerini açan Y.G.

Nevşehir’de bir esnafı gasp etmeye çalışan şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde işyerini açan Y.G. işyerini açtığı esnada zayıf, uzun boylu siyah kapüşonlu bir şahsın geldiğini kendisini kurusıkı tabanca ile kendisini tehdit edip para isteyen kişiye biber gazı ile etkisiz hale getirdiğini ve kurusıkı tabancanın şarjörünü düşürüp kaçtığı yönünde polis ekiplerine suç duyurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemesinin ardından gasp girişimini 64 yaşındaki M.B.’nin yaptığını belirledi. Polis ekipleri şüpheli şahsın belirlenmesinin ardından Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde 64 yaşındaki M.B. suça konu kurusıkı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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