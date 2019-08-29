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Gasp zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

Bekçiler bir kişinin cep telefonunu silahla tehdit ederek gasp ettiği öne sürülen şüpheliyi suçüstü yakaladı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir kişinin cep telefonunu silahla tehdit ederek gasbettiği öne sürülen şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 21 Ağustos'ta 04.00 sıralarında Emniyetevler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezi önünde bir kişinin cep telefonu silahla tehdit edilip gasp edildiği anonsu üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Sanayi Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde şüphelinin eşkaline uyan bir kişiyi takibe aldı.

Bekçileri farkedip elindeki silahı atarak kaçmaya çalışan şüpheli, taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan Y.Ü. (19) yapılan üst aramasında 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Mağdur vatandaşa yaptırılan teşhiste Y.Ü'nün gasp olayını gerçekleştiren kişi olduğu, cep telefonun da mağdur vatandaşa ait olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çarşı ve Mahalle Bekçileri gasp Kağıthane Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü

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