Gasp zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de bir sitedeki evden hırsızlık yaptıktan sonra güvenlik görevlisini silahla tehdit ederek evden aldığı kontak anahtarıyla otomobil gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 13 Nisan'da Merkez Mahallesi'ndeki bir sitedeki eve hırsızlık amacıyla giren şüpheli, çelik kasadaki 60 bin dolar değerindeki 3 saati, 40 bin doları ve yüklü miktarda ziynet eşyasını çaldı. Şüpheli evden aldığı kontak anahtarıyla sitenin garajındaki otomobili çalmaya çalışırken güvenlik görevlisine yakalandı. Güvenlik görevlisini silahla tehdit eden şüpheli, otomobili gasbedip kaçtı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ev sahibinin ve güvenlik görevlisinin ifadesine başvuran polis, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüphelinin adresine düzenlenen baskında şüpheli Bünyamin K. yakalandı. Adreste yapılan aramada gasbedilen araç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli tutuklandı.

