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Gasp zanlısı tutuklandı

28.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde ATM’de para yatırmak isteyen genci bıçakla yaralayıp gasp eden şüpheli tutuklandı.26 Mart Cuma günü saat 23.00 sularında Irmak Caddesi’nde meydana gelen olayda, ATM’de para yatırmak isteyen Murat Usanmaz adlı genci, bıçaklayıp bin 100 TL parayı gasp ettiği belirlenin Süleyman S.

Adana’nın Kozan ilçesinde ATM’de para yatırmak isteyen genci bıçakla yaralayıp gasp eden şüpheli tutuklandı.
26 Mart Cuma günü saat 23.00 sularında Irmak Caddesi’nde meydana gelen olayda, ATM’de para yatırmak isteyen Murat Usanmaz adlı genci, bıçaklayıp bin 100 TL parayı gasp ettiği belirlenin Süleyman S. (35) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşına çıkan Süleyman S. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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