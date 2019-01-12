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Gasp zanlısını "sesi ve ayakkabısı" ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 15:41 | Son Güncelleme

Market zincirinin şubesinden silah tehdidiyle bin 230 lira gasbettiği öne sürülen kar maskeli zanlı, sesi ve ayakkabısından teşhis edildi

Antalya'da bir market zincirinin şubesinden silah tehdidiyle para gasbettiği iddia edilen kar maskeli zanlıyı, sesi ve ayakkabısı ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Boğaçayı Caddesi'ndeki bir market zincirinin şubesinden 1 Ocak'ta kar maskeli şüpheli tarafından silah zoruyla bin 230 lira gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Market ve çevredeki güvenlik kamera görüntüleri ile kasiyer G.Ç'nin ifadesi doğrultusunda çalışmasına yön veren ekipler, Ş.M.T'ye ulaştı. İş yeri çalışanı G.Ç, Hurma Mahallesi 216 Sokak'ta yakalanan zanlıyı sesinden ve ayakkabısından teşhis etti.

Olayda kullanıldığı belirtilen araçta, bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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Antalya gasp market silahlı gasp

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