Antalya'da bir market zincirinin şubesinden silah tehdidiyle para gasbettiği iddia edilen kar maskeli zanlıyı, sesi ve ayakkabısı ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Boğaçayı Caddesi'ndeki bir market zincirinin şubesinden 1 Ocak'ta kar maskeli şüpheli tarafından silah zoruyla bin 230 lira gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Market ve çevredeki güvenlik kamera görüntüleri ile kasiyer G.Ç'nin ifadesi doğrultusunda çalışmasına yön veren ekipler, Ş.M.T'ye ulaştı. İş yeri çalışanı G.Ç, Hurma Mahallesi 216 Sokak'ta yakalanan zanlıyı sesinden ve ayakkabısından teşhis etti.

Olayda kullanıldığı belirtilen araçta, bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

