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Gasp zanlısını "Zeynep" yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

Adana’da bir kadının çantasını bıçak zoruyla gasp edip kaçan zanlı boynundaki sevgilisinin adının yazdığı dövmeden yakalanıp tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesinde meydana geldi.

Adana’da bir kadının çantasını bıçak zoruyla gasp edip kaçan zanlı boynundaki sevgilisinin adının yazdığı dövmeden yakalanıp tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evine gitmekte olan Nazan K.’nin (48) yanına yaklaşan motosikletli şüpheli Mustafa Y. (24) bıçak çekerek çantayı istedi. Şüpheli, Nazan K.’nın çantasını alarak kaçtı. Olayın ardından Nazan K. bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis Nazan K. ile irtibata geçerek zanlının eşkalini sordu. Nazan K. şahsın uzun boylu, ve boynunda "Zeynep" yazılı dövmesi olduğunu söyledi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. 10 dakika sonra polis zanlıyı dövmesinden teşhis edip yakaladı. Mustafa Y.’nin üzerinde yapılan aramada ise Nazan K.’ya ait cep telefonu, 70 lira ve 1 çeyrek altın çıktı. Gözaltına alınan Mustafa Y. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Gasp edilen eşyalarda sahibine teslim edildi.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Y. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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