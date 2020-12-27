Gaspçı kardeşler yakayı ele verdi

Esenyurt’ta bir kuyumcuyu gasp etmeye çalışan şahısların izin süren Asayiş Şube ekipleri, aynı zanlıların 5 market gaspı olayının faili olduğunu belirledi. Kardeş olduğu öğrenilen zanlılar, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay 23 Ekim Çarşamba sabah saat 08.50 sıralarında Esenyurt’ta bulunan bir kuyumcunun önünde meydana geldi. Hekim S. (21) ve İsmail S. (15) isimli iki kardeş, anne kızın çalıştırdığı kuyumcu dükkanını gasp etmeye çalıştı. Gaspçı kardeşler anne kızın tepkisi ve dükkanın alarmının çalması üzerine olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek önce şahısların eşkalini, ardından da kimliğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları kıskıvrak yakaladı.

Gaspçı kardeşlerin benzer suçlardan pek çok sabıka kaydı olduğu belirlendi. Zanlıların 5 Kasım günü Esenyurt’ta bulunan bir marketten bıçak zoruyla 3 bin 851 TL para gasp ettikleri, 9 Kasım günü silah göstererek yine Esenyurt’ta bir marketten bin 850 TL para gasp ettikleri, 25 Kasım’da bir markette gasp olayına karıştıkları, 27 Kasım’da Küçükçekmece’de silah zoru ile 8 bin 750 TL para gasp ettikleri ve son olarak Avcılar’da bir markete giderek silah zoruyla 3 bin 700 TL para gasp ettikleri tespit edildi. Gaspçı kardeşlerin soygun anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



