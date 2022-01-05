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  4. Gaspçıdan kendini korurken katil oldu! Üniversiteli Enes’in ifadesi ortaya çıktı…

Gaspçıdan kendini korurken katil oldu! Üniversiteli Enes’in ifadesi ortaya çıktı…

05.01.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tornavidalı gasp şüphelisini öldüren Enes Kör ile ilgili ortaya çıkan bilgiler dikkat çekti. Üniversitede uluslararası ilişkiler okuduğu öğrenilen Enes’in hasta annesi ve ağabeyi ile yaşadığı evin geçimine katkı sağlamak için çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Enes polise verdiği ifadesinde ‘öldüğünü daha sonra çalıştığım depoya gelip beni gözaltına alan polisten öğrendim. Çok üzüldüm. Canım yanıyor’ dedi.

Gaspçıdan kendini korurken katil oldu! Üniversiteli Enes’in ifadesi ortaya çıktı…

Bursa'da, çalıştığı iş yerine giderken yolunu kesip, elindeki tornavidayla kendisini ölümle tehdit edip, cep telefonunu istediğini öne sürdüğü 20 ayrı suçtan kaydı bulunan Erkan Aysu'yu, (31) bıçaklayarak öldüren Enes Kör (21) tutuklandı. Enes Kör'ün, Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu, hasta annesi ve ağabeyi ile yaşadığı evin geçimine katkı sağlamak için çalıştığı öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Yahşibey Mahallesi'nde, pazartesi saat 08.20'de meydana geldi. Enes Kör, deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evden çıkıp Altıparmak Caddesi üzerindeki otobüs durağına doğru yola çıktı. İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör, Erkan Aysu'ya olumsuz yanıt verdi. Aysu, "Seni burada öldürürüm kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Kör'ün boğazını sıktı. Bu sırada, cebinde bulunan bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp, yakındaki evine geri döndü.

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OLAYI AĞABEYİNE ANLATTI

Enes Kör, burada ağabeyine, "Benim yolumu birisi kesti. Cep telefonumu isteyip tornavida ile ölümle tehdit etti. Onu bıçakladım. Yanına gidip, kendisine bakın. Benim işe gitmem gerekiyor. Geç kaldım" diyerek evden ayrıldı. Olay yerine giden ağabeyi, Erkan Aysu'yu yaralı olarak yerde yatar halde görünce, 112'yi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, elinde tornavida bulunan Aysu'yu, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aşırı kan kaybeden Aysu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hırsızlık, uyuştucu kullanmak, tehdit, kasten yaralama suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Aysu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'İŞ YERİNDEN GEÇ ÇIKTIĞIM İÇİN YANIMDA BIÇAK BULUNDURUYORDUM'

Cinayetle sonuçlanan yaralama olayı sonrası polis, Enes Kör'ü, çalıştığı markete ait depoda gözaltına aldı. Emniyette sorgusu yapılan Enes Kör'ün suç kaydına rastlanmadı. Kör, verdiği ifadesinde, "Babamdan ayrılan annemin yanında ağabeyimle kalıyorum. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıfa gidiyorum. Sara ve aplastik anemi hastalığı bulunan annem ile ağabeyimle yaşadığım evin geçimine katkıda bulunmak için süpermarketin deposunda iş bulup, çalışmaya başladım. Uyuşturucu ve alkol kullanmıyorum, sigara dahi içmiyorum. Bazı günler okul ve iş yerinden geç çıkıyorum. Olası, sataşmalara karşı kendimi korumak için yanımda bıçak bulunduruyordum" dedi.

'ÖLDÜĞÜNÜ POLİSTEN ÖĞRENDİM'

Haftada 2 gün iş yerine gittiğini ve günlük 120 lira aldığını söyleyen Enes Kör, ifadesinde olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Olay sabahı işe gitmek için evden çıktım. Cep telefonuma bakarken, birisi, 'Pişt gel buraya' diye bağırdı. Daha sonra elindeki tornavida ile yanıma gelip, 'cep telefonunu ver' dedi. Kendisine, 'bana lazım' deyince, boğazımı sıkıp, tornavidayı karnıma dayadı. Korktum. Canım yandı. Ben de yanımda taşıdığım bıçakla kendimi korumak, onu korkutmak için bacağına hamle yaptım. Yaralanınca yere düştü. Üzüldüm. Eve gidip ağabeyime haber verdim. 'İlgilenin' dedim. Geç kaldığım için işe gittim. Bu kişinin öldüğünü daha sonra çalıştığım depoya gelip beni gözaltına alan polisten öğrendim. Çok üzüldüm. Canım yanıyor" dedi. Sorgusunun ardından adliyeye çıkartılan Enes Kör, cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

DHA


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