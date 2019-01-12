HABER

Gaspçılar, kendilerine direnen üniversite öğrencisini bacağından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 09:00 | Son Güncelleme

ADANA'da üniversite öğrencisi Serhat Berk B., cüzdanını ve telefonu gasp etmek isteyen yüzleri maskeli 2 gaspçıya direnince, av tüfeğiyle bacağından vuruldu.  Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Yeşilevler Caddesi'nde meydana geldi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da üniversite öğrencisi Serhat Berk B., cüzdanını ve telefonu gasp etmek isteyen yüzleri maskeli 2 gaspçıya direnince, av tüfeğiyle bacağından vuruldu.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Yeşilevler Caddesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi, üniversite öğrencisi Serhat Berk B. ve kendisini şehir dışından ziyarete gelen arkadaşı Abdullah İ.'nin yolunu kesti. Şüpheliler, gençlerden cüzdanlarını ve cep telefonlarını istedi. Şüpheliler, Abdullah İ.'nin cüzdanını alırken, Serhat Berk B. direnince arbede çıktı. Gaspçılar, Serhat Berk B.'yi av tüfeğiyle bacağından yaralayıp, havaya da bir el ateş ettikten sonra kaçtı. Silah sesini duyup, dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan üniversiteli genç, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zırhlı araçlarla bölgeyi ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak çalışma başlattı. Abdullah İ., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Otomobil, önce ağaca, ardından da park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralıOtomobil, önce ağaca, ardından da park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralı
Aynı mahallede yarım saat arayla aynı minibüsten ateş açıldı, 2 kişi yaralandıAynı mahallede yarım saat arayla aynı minibüsten ateş açıldı, 2 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.