Gaspçılara kaptırdığı parayı kurtarmak için araca tutunup, böyle sürüklendi

Olay, geçen perşembe günü Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çalışanlarının maaşını yatırmak için Aytekin Çiftçi bankaya gitti. Koronavirüs önlemleri kapsamında bankanın dışarısında sıraya giren Çiftçi bankanın güvenlik görevlisine, yüklü miktarda para yatıracağını ve kendisini içeri almasını söyledi. Güvenlik görevlisinin içeri gittiği anda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Çiftçi gaspa uğradı. 130 bin lirası çalınan çiftçi bir süre hırsızların peşinden koştu. Hırsızların otomobile girdiğini gören Çiftçi, ani bir hamleyle kendisini otomobilin camından içeri attı. Otomobilin penceresinden bir süre sürüklenen Aytekin Çiftçi, parasını kurtaramayacağını anlayınca kendisini dışarı attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Aytekin Çiftçi'nin otomobilin penceresinde bir süre mücadele edip sürüklendiği görülüyor.

Aytekin Çiftçi, "Kasadan parayı alıp bankaya gittim. Bankanın önünde bir kişi vardı. Güvenlik görevlisine beni içeri almasını söyledim. Güvenlik görevlisi de beklememi söyledi. Tekrar gelip ne kadar para yatıracağımı sordu. Ben de 130 bin lira yatıracağımı söyledim. Güvenlik görevlisi içeri giderken arkamdan parayı çekip aldılar. Bu esnada aracın sağ arka kapısından içeri girerken gördüm ve arabaya müdahale ettim. Yaklaşık 100 metre kadar arabayla beraber koştum. Sonra arabanın içerisine girdim ve arabayla birlikte sürüklenmeye başladım. Parayı alamayacağımı anlayınca parayı bırakıp kendimi arabadan aşağı attım."