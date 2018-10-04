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GASPÇILARDAN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 12:37 | Son Güncelleme

Sultangazi'de gaspçılardan kaçtığı öne sürüyen kişiye otomobil çarptı.

Haber-Kamera : Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) Sultangazi'de gaspçılardan kaçtığı öne sürüyen kişiye otomobil çarptı. Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. İşten çıkıp evlerine giden Pakistan uyruklu Ramazan Afride (20) ve iki arkadaşının yolu, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde dört kişi tarafından kesildi. Şüpheliler Afride ve arkadaşlarından cep telefonlarını ve üzerlerindeki paraları vermesini istedi. Afride ve arkadaşları şüphelilere direndi. KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞTIĞI SIRADA OTOMOBİL ÇARPTI Yaşanan arbedenin ardından Ramazan Afride, olay yerinden kaçmak istedi. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada talihsiz gence otomobil çarptı. Afride yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Ramazan Afride'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Afride, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Olayı anlatan bir görgü tanığı, “Ramazan Afride ve Afgan uyruklu arkadaşlarının önünü kesen şüpheliler bunlardan cep telefonlarını ve paralarını istedi. Bu arkadaşlarda vermemiş. Daha sonra bu arkadaşların hepsi kaçmaya başladı. Kaçış esnasında karşıdan karşıya geçmek isterken bu kaza yaşandı" dedi. Görgü tanıklarının ve Afride'nin arkadaşlarının ifadesine başvuran polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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