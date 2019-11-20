Gasptan tutuklandı kameralara gülerek ‘iyi olur’ dedi

ERZURUM, (DHA)-ERZURUM’da bir genci 2 gün işkence ettikten sonra Palandöken Dağı'na götürerek ayağından vuran ve banka kartlarıyla saat ile cep telefonunu gaspeden 2 kişi tutuklandı. Adliyeden çıkarılan zanlılardan Berat Polat (22) gülümseyerek kameralara, “İyi olur, kötü günlere biz alışığız” dedi.

Olay, merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde meydana geldi. Pazartesi günü akşam saatlerinde evine giden M.Ç.Y. (30) ile karşılaşan Berat Polat (22) ve Yusuf Aykut (30) bilinmeyen bir sebeple tartıştı. İddiaya göre Polat ve Aykut, M.Ç.Y.’yi götürdükleri bir evin banyosuna kilitledi. M.Ç.Y.’ye iki gün boyunca işkence eden Polat ve Aykut, Palandöken Dağı'na götürdü. Burada M.Ç.Y.’yi ayağından vuran 2 kişi, banka kartları, saat ve cep telefonunu gaspettikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Şüphelilerin uzaklaşması sonrası bağırarak yardım isteyen M.Ç.Y.’nin yardımına bulunduğu bölge yakınındaki konutlarda yaşayanlar koştu. M.Ç.Y., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis 2 şüpheliyi aramaya başladı.