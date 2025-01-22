Gassal dizisiyle gündeme geldi! İşte kara mizah temalı 10 kitap

"Ölünce beni kim yıkayacak?" yazılı reklam afişleriyle büyük tepki toplayan Gassal, son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri haline geldi. Dizinin reklam stratejisine tepkiler çığ gibi büyürken dizinin dijital platformda yayına girmesinin ardından izleyenlerin bir kısmı, dizinin hayatın en kasvetli yönlerini kara mizahla ele aldığı için projeyi başarılı bulduklarını söyledi. Başrollerini Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaştığı dizi, ölümle iç içe olan bir gassalın gözünden, insan ilişkilerindeki çürümüşlük ve toplumun garip ikiyüzlülüklerini işliyor. Siz diziyi izlediniz mi ya da "Asla izlemem!" diyenlerden misiniz bilmiyoruz fakat Gassal ile gündeme gelen kara mizah, bir diğer deyişle kara komedi temalı filmler, kitaplar ilginizi çekiyorsa sizler için hazırladığımız kara mizah türünde öne çıkan kitaplar listesine bir göz atmak isteyebilirsiniz. Bir çırpıda okuyacağınız bu kitaplar sepete eklemeye değer!

1. Tim Burton | İstiridye Çocuğun Hüzünlü Ölümü ve Diğer Öyküler

Hayal gücünün sınırlarını zorlayan Tim Burton, bu sefer kamera arkasından değil kalemiyle karşımıza çıkıyor! İstiridye Çocuğun Hüzünlü Ölümü ve Diğer Öyküler adını verdiği kitapta, dışlanmış, tuhaf ama bir o kadar da sevimli karakterlerle dolu gotik bir dünya yaratıyor. Kitaptaki kahramanlar alışılmış çocuklardan biraz farklı: Kimisi istiridye kabuğu gibi kafaya sahip, kimisi kibrit kız... Ama hepsinin ortak bir noktası var: Kendilerini anlamayan bir dünyada sevgi ve aidiyet arayışındalar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tim Burton çok enteresan bir insan, mizahı herkese hitap etmeyebilir ama bu kitap tam olarak benim için yazılmış gibiydi. Trajikomik bölümlerden oluşuyor."

“Tim Burton’ı tanıyorsanız ve seviyorsanız sizi çok mutlu edecek bir kitap.”

İstiridye Çocuğun Hüzünlü Ölümü ve Diğer Öyküler kitabının yanında Franz Kafka | Dönüşüm almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Anthony Burgess | Otomatik Portakal

Otomatik Portakal'ın kitabın konusu: şiddet, suç, birey-toplum çatışması… Ama bunları klasik bir dram havasında bekliyorsanız yanılıyorsunuz! Otomatik Portakal, özgür iradeyi ve insan doğasını sorgularken karanlık ama bir o kadar da çarpıcı bir mizah anlayışıyla yazılmış. Kitap, Alex adındaki antikahramanın liderlik ettiği sokak çetesinin vahşi eylemlerini ve bu gencin "topluma kazandırılma" sürecini anlatıyor. Ama bu öyle bildiğimiz rehabilitasyon yöntemleriyle değil devletin bireyler üzerinde nasıl baskı kurduğunu ve özgür iradenin nasıl kontrol edilebileceğini sert bir şekilde gözler önüne seriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Özgür irade olmadan iyilik gerçekten iyilik midir? İyi olmak kavramını sorgulatacak harika bir kitap.”

“Rahatsız etmekle birlikte, iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sorgulatan, kendin olmak ne demektir diye düşündüren, sistemin açmazlarında birey olmanın ne olduğunu sorgulatan bir kitap.”

Otomatik Portakal kitabının yanında Alasdair Gray | Zavallılar almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Mihail Bulgakov | Köpek Kalbi

Mihail Bulgakov’un kaleme aldığı Köpek Kalbi kitabında, sokak köpeği Şarik, bir bilim insanı olan Profesör Filipoviç tarafından ameliyat edilip insana dönüştürülüyor. Ama ne insan! Arsız, yüzsüz, kaba saba ve tam bir baş belası… İşin ilginç yanı, bu "yaratık" Sovyet bürokrasisinde hızla yükselip kendine yer buluyor. Bulgakov’un bu eseri, aslında o dönemin komünist rejimine sert bir eleştiri. Yeni bir "Sovyet insanı" yaratma ideali ile bireylerin içindeki yozlaşma arasındaki çatışmayı kara mizahla anlatıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Muhteşem bir Rus Edebiyatı klasiği. Aslında Bulgakov bu eserini H.G.Wells'in Doktor Moro'nun Adasından esinlenerek yazmış ve burada insan ile hayvan arasındaki fark nedir, insan hayvanlaşabilir mi ya da hayvan insanlaşabilir mi konularını sorguluyor.”

“Yazarın dili, üslubu, mizahsal anlatımı vs. kesinlikle harika. Okurken tüm satırlar zihninizde canlanıyor. Konu olarak da o dönemler hakkında biraz bile bilginiz varsa yazılan her şeyi bir temele oturtabiliyorsunuz. Kesinlikle okunmalı benim çok hoşuma giden bir kitap oldu.”

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4. Jose Saramago | Bilinmeyen Adanın Öyküsü

Bilinmeyen bir ada aramak için yola çıkan bir adam ve bu yolculuğa katılan bir kadın… Ama aslında aranan ada değil insanın kendi kendini keşfetme yolculuğu. Kitap, sade diliyle okuru hemen içine çekiyor ama alttan alta psikolojik, toplumsal ve romantik mesajlarla dolup taşıyor. Saramago’nun o her zamanki insan doğasını sorgulayan tarzı burada da kendini gösteriyor. "Kendinden dışarı çıkıp kendine bakmadıkça kim olduğunu öğrenemezsin." diyor yazar.

Kullanıcılar ne diyor?

“İlk başta incecik, adeta bir çocuk kitabı gibi görünse de aslında her yaştan insanın çok şey çıkarabileceği kendini bulmak ve anlamak üzerine derin düşüncelere sokan anlamı çok büyük bir kitap.”

“Kitapta ilginç bulduğum şey çok derin anlamlar taşıyor olması ama bunun size aktarımını da çok basit bir dille de olsa ince detaylarda açıklaması. Bir çocuk hikayesi okuyormuşcasına okuyorsunuz ve üzerine sizi düşündürüyor.”

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5. Oğuz Atay | Oyunlarla Yaşayanlar

Oğuz Atay deyince aklımıza hep o "Tutunamayanlar" gelir ama "Oyunlarla Yaşayanlar" da en az onun kadar güçlü bir eser. Kitapta, sürekli değişen toplumsal ve politik değerlere uyum sağlamakta zorlanan bir Türk aydınının hikayesi var. Oğuz Atay, yine mizah ve ironi dolu diliyle karakterin sorgulayışlarını öyle bir anlatıyor ki okurken gülerken bir yandan da hüzünleniyorsunuz. Toplumsal eleştiriyi oyunlarla birleştiren bu eser, hem kara mizah sevenlerin hem de toplumsal değişimlere kafa yoranların ilgisini çekecek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yazardan okuduğum ilk eser. Tiyatro türünden yazılmış. Okuması keyifliydi.”

“Kaliteli yazar, kaliteli kitap ve kaliteli kargolama.”

Oyunlarla Yaşayanlar kitabının yanında Adam Andrusier | İki Hitler Bir Marilyn almak isterseniz buraya tıklayın.

6. George Orwell | Aspidistra

Kitap, İngilizlerin evlerinden eksik etmediği ama aslında boğucu dar gelirliler için bir statü simgesi olan Aspidistra bitkisi üzerinden sınıf atlama hayallerine sert bir bakış atıyor. Kitapta reklam ajansında çalışan Gordon Comstock, kapitalist düzenin dayattığı her şeye savaş açsa da hayatın planladığımız gibi gitmediğini hepimiz biliyoruz değil mi? Orwell’in diğer eserleri kadar bilindik olmasa da Aspidistra zeka dolu kara mizahıyla modern dünyanın sıkışmışlığına ayna tutuyor. Kendini iş, statü ve paradan uzaklaştırmak isteyenlerin romanı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ana karakter Gordon'un paraya ve kapitalizme karşı açtığı bireysel savaşı ve umutsuzluğu, karakterin bu süreçte hayatında gelişen olaylara aldığı kararlar üzerinden veriyor.”

“George Orwell bu romanında para ve sınıf kavramının modern toplumdaki çarpıklığını yüzümüze çok net bir şekilde vuruyor.”

Aspidistra kitabının yanında Italo Svevo | Yaşlılık almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Aziz Nesin | Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Hepimizin çevresinde bir "Yaşar" vardır: Var gibi ama yok, yaşıyor gibi ama yaşamıyor. Aziz Nesin, bu zamansız karakteriyle yine Türkiye’nin en tanıdık hallerine dokunduruyor. Yaşar Yaşamaz, absürt ve komik olayların içinde savrulurken aslında hepimizin hayatta bir şekilde "var olma" mücadelesini anlatıyor. Bir radyo oyunu olarak başlayan, tiyatroya, çizgi romana, hatta filme dönüşen bu hikaye, öyle kolay unutulacak gibi değil. Dürüst olalım hangimiz biraz “Yaşar Yaşamaz” değiliz ki?

Kullanıcılar ne diyor?

“Hantal bürokrasi mizahi bir şekilde çok güzel işlenmiş.”

“Herkesin hayatından bir kesit sunan kitap.”

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz kitabının yanında Alper Canıgüz | Oğullar ve Rencide Ruhlar: Bir Kamu Davası 1 almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Bret Easton Ellis | Amerikan Sapığı

Kendi deyimiyle “Amerikan rüyasının” içinde yaşıyor Patrick Bateman: Wall Street’te prestijli bir iş, lüks kulüpler, pahalı takım elbiseler, güzel kadınlar… Ama bir sorun var. Bateman’ın geceleri ortaya çıkan karanlık bir tarafı var: O bir seri katil. Gündüzleri finans dünyasının altın çocuğu olan Bateman, gece olduğunda farklı bir kimliğe bürünüyor. Tüketim çılgınlığını, yüzeyselliği ve toksik erkekliği eleştiren Amerikan Sapığı, hem rahatsız edici hem de zeka dolu bir kara mizah örneği.

Kullanıcılar ne diyor?

“Son zamanlarda okuduğum en vurucu kitap. Neden yüzyılın modern klasiklerinden dendiği belli. Wall Street'li bir borsa spekülatörünün aynı zamanda bir seri katil olmasını anlatıyor.”

“Fashionable bir vahşet ve yozlaşmışlık romanı. Her bölümde caddedeki sefiller afişinden bahsederek modern ve maddeci insanın nasıl bir canavar olduğuna gönderme yapıyor. ”

Amerikan Sapığı kitabının yanında Kaan Burak Şen | Mutlu Kemikler almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Alper Canıgüz | Tatlı Rüyalar: Psiko-Absürt Romantik Komedi

Bir adam düşünün… Rüyasında kendini sinek altılı olarak görüyor ve karo papazı tarafından dövülüyor! Absürt mü? Kesinlikle. Eğlenceli mi? Fazlasıyla! Alper Canıgüz’ün Tatlı Rüyalar romanı, rüya-gerçek arasında gidip gelen zekice kurgulanmış bir hikaye. Baş kahramanımız Şevket, her gece rüyasında başka bir adam olarak uyanarak ikinci bir hayat sürdürüyor. Bilincinizin sınırlarında dolaşmaya hazırsanız bu roman tam size göre! Absürt, komik, düşündürücü ve son derece bizden bir hikaye.

Kullanıcılar ne diyor?

“Hem güleyim hem arada bir düşüneyim, okurken akıp gitsin diyorsanız kesin almalısın. Bu yazarın zekasına kalemine, konuları ele alış şekline, inceden yaptığı iğnelemelere hayranım.”

“Beklentimin çok üstündeydi. Okurken hiç sıkılmadım. Sonundaki vurucu nokta beni etkiledi, yazarın diğer kitaplarını da okuyacağım.”

Tatlı Rüyalar kitabının yanında Kaan Burak Şen | Oh Kaos almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Doğu Yücel | Kimdir Bu Mitat Karaman?

Son derece sıradan ve silik bir adam Mitat. Evden işe işten eve gidiyor ve hayatının en büyük aksiyonu çekirdek çitlemek! Ta ki bir gece kapının zili çalana kadar… Diyafonun düğmesine basıp kapıyı açmasıyla Mitat Karaman’ın sıradan hayatı bir polisiyeye dönüşüyor. Doğu Yücel, modern Türkiye’nin paranoyalarını, gündelik alışkanlıklarını ve insan ilişkilerini o kadar güzel yansıtıyor ki kitabın sonunda “Bir Mitat da benim galiba…” diyeceksiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kitap tam olarak Türkiye'nin minik bir kopyası gibi. Hafif mizah ve polisiye türleriyle ilgileniyorsanız düşünmeden alabilirsiniz. Ben devam kitabını da sepete attım.”

“Eğlenceli bir kitap. Pek sevdim. Afili Filintalar'ı seviyorsanız, bu kitabı da eğenceli bulursunuz. Yazarın diğer kitaplarını da okuyacağım.”

Kimdir Bu Mitat Karaman? kitabının yanında Gürgen Öz | Garip Bir Yer almak isterseniz buraya tıklayın.

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