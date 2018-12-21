'Gassalın elindeki meyyit' olarak kodlanan FETÖ sanığı polise 7.5 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davada 'örgüt üyesi olduğu' iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve 'Gassalın elindeki meyyit' olarak fişlendiği öne sürülen emekli polis memuru Cebrail P., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık emekli polis memuru Cebrail P. ile avukatı hazır bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ele geçirilen dijital materyalde, 'örgüt mensubu olup, 'gassalın elindeki meyyit' olarak ifade edilen, zaafları olmayan, her şeyiyle kendisini FETÖ'ye teslim etmiş, yöneticilik vasfı, grubu olanların yanı sıra sohbet hocalığı yapan polis memurları' anlamına geldiği iddia edilen, 'SAYA' ve 'SAYV' koduyla fişlendiği ileri sürülen emekli polis memuru Cebrail P., hakkında açılan davanın duruşmasında fişlemeyi kabul etmeyerek, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Cebrail P.'yi, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanığın yurt dışı çıkış yasağı ve tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

