Gastrit Belirtileri

Genelde yanlış beslenme yüzünden ortaya çıkan gastrit hastalığı erken müdahale ile hızlıca tedavi edilebilir. Bakteriyel enfeksiyonlar yüzünden ortaya çıkan gastrit, stres gibi dış faktörler yüzünden de gelişim gösterebilir. Hastalığa zamanında müdahale edilmezse ilerleyen aşamalarda ülsere dönüşebilir ve daha ağır sonuçlar ortaya çıkabilir. GASTRİT NEDİR? Mide zarının iltihaplanması sonucunda gastrit oluşumu gözlenir. Helicobacter adı verilen bakteri iltihaplanmanın ana nedenidir. Bu bakteri mideyi korumaya yardımcı olan asitlerin dengesini bozar ve hastalık ortaya çıkar. Gastrit, Helicobacter dışında bazı dış etmenler yüzünden de meydana gelebilir. Gastrit çeşitleri ikiye ayrılır. Kronik türde gastritte hastalık ani bir şekilde oluşmaz. Zamana yayılır ve bu şekilde gelişim gösterir. Kronik gastrit türünde teşhis koymak daha güçtür. Bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla hastalık kronik bir hal alır, bakteri mideye yerleşir ve toksin salgılamaya başlar. Akut gastritte ise hastalık kendini kanamalı olarak gösterir. Mide hastalıkları arasında sık rastlanan bir rahatsızlıktır ve kronik gastritten farklı olarak ani bir şekilde oluştuğu bilinir. Akut gastrit sebebiyle sindirim kanalının üst bölgelerinde kanamalar oluşur. Yaş grubu fark etmeksizin herkeste görülme ihtimali vardır.

Peki gastrit geçer mi? Hastalığın tedavisi için doktor tarafından verilen ilaçları doğru bir şekilde kullanırsanız, beslenmenize dikkat ederseniz ve kötü alışkanlıklarınızı bırakıp stresten uzak bir yaşam sürerseniz gastritten kısa vadede kurtulma ihtimaliniz yüksektir. Zaten hastalığın tedavisi ertelendiği sürece negatif etkiler daha şiddetli bir şekilde kendilerini göstermeye başlar. GASTRİTİN NEDENLERİ 1. Sağlıksız beslenme

Beslenme alışkanlığınızın sağlıksız gıdalar içermesi midenizin sağlıklı bir faaliyet göstermesini engellemeye başlar. Düzensiz yeme alışkanlığınızın olması, asitli içecekleri fazla tüketmek, yağlı yemek gibi sebepler yüzünden gastrit oluşumu gözlenebilir. 2. Kötü alışkanlıklar

Sigara içmek mide bölgenizdeki asidin düzeyini artırır, alkol ise midenin tahriş olmasına sebep olur. Bu yüzden hem alkol hem de sigara gastrit gelişimini hızlandırır. 3. Bakteriler

Gastrit genelde bakteri oluşumuna bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Bakteriler genelde küçük yaşlarda vücuda girer ve yıllar içerisinde etkilerini artırarak hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabilirler.

4. İlaçlar

Ağrı kesiciler ve aspirin gibi asidik ilaçlar mideye azımsanmayacak bir zarar verir. Günlük yaşamda önemli yere sahip olan bu ilaçların sadece doktor tavsiyesiyle kullanılması ve aşırı kullanımından kaçınılması gerekir. 5. Hastalıklar

Böbrek yetmezliği, karaciğer hastalıkları, solunum rahatsızlıkları gibi birçok hastalık kişide gastrit oluşumuna zemin hazırlayabilir. 6. Yaş faktörü

Yaşın ilerlemesi birçok hastalık için daha uygun koşulun hazır olması anlamına gelir. Dikkatli davranmadığınız ve sağlıklı bir yaşam sürmeye özen göstermediğiniz sürece ilerleyen yaşlarda bağışıklık sistemi daha zayıf hale geleceği için gastrit ile karşılaşma ihtimaliniz yükselmiş olur. 7. Stres

Fazla stres, vücudun birçok bölgesine zarar verdiği gibi midede de bazı hasarlara sebep olabilir. Hem stres yüzünden beslenme alışkanlıkları değiştiği için hem de vücudun sistemleri negatif etkilendiği için gastrit gelişme ihtimali yükselir. GASTRİTİN BELİRTİLERİ 1. Mide ağrısı

Eğer gastrit oluşumu söz konusuysa rastlayacağınız en yaygın belirtilerden biri mide ağrısıdır. Bir şeyler yedikten sonra midede tokluk hissinin oluşmasıyla beraber bir ağrı hissetmeye başlarsınız. Genelde az yemek yeseniz bile ani bir tokluk hissi gelir ve daha fazla yemeye çalıştığınızda ağrı daha da şiddetli bir şekilde sizi rahatsız eder.

2. Kilo kayıpları

Tokluk hissinin erken oluşmaya başlaması, mide ağrıları yüzünden yemeye devam edilememesi gibi sebepler yüzünden gastrit hastalığının başlamasıyla beraber kısa vadede gözle görülür bir kilo kaybı yaşamanız muhtemeldir. 3. Vücut direncinin düşmesi

Beslenme konusunda yaşanan sıkıntı yüzünden vücuda gerekli mineral ve vitamin takviyesini tam anlamıyla gerçekleştiremediğiniz sürece bedeninizin bağışıklık sistemi zayıflamaya devam eder ve vücut direnciniz düşmeye başlar. Direnç düştükçe vücudunuz hastalıklara karşı korunmasız bir hale gelir ve daha kolay hasta olmaya başlarsınız. Bu yüzden gerekli vitamin ve minerallerin takviyesi noktasında doktorunuzdan destek almanız çok önemlidir. 4. Bulantı ve kusma

Mide ağrılarına rağmen sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edebilmek için bir yandan vücudu yemek yemeye zorlamak elbette istenmeyen reaksiyonları da beraberinde getirecek ve bulantılar ile kusma şikayetleri ortaya çıkmaya başlayacaktır. Gastrit ilerledikçe kusma sıklığında da artış görülür.

5. Sindirim sorunları

Gastrit yüzünden iltihaplanmanın başlamasıyla beraber sindirim sistemi zarar görmeye başlar. Diğer taraftan fazla yemek yiyemediğiniz için mideye az besin gitmesi yüzünden mide sindirecek bir şey bulamaz ve kendi kendine zarar vermeye başlar. Bunun önüne geçmek için doktorlar genelde antibiyotik tedavisine başlamanızı önerir. 6. Siyah renkte dışkı

Hastalık sindirim ve boşaltım sistemlerini de etkilemeye başladığı için dışkı eskiye nazaran daha koyu renkte, hatta siyaha yakın bir tonda çıkmaya başlayabilir. GASTRİTİN TEDAVİSİ 1. Antibiyotik ilaçlar

Bakteri yüzünden oluşan gastrit hastalığının tedavisine genelde antibiyotik ile başlanır. Antibiyotiklerin etkisi ile bakteriler imha edilmeye çalışılır. Eğer hastalık çok ilerlemediyse 10-14 günlük bir süreçte düzenli olarak kullanılması ve beslenmeye dikkat edilmesi halinde tedavi sürecini tamamlamak mümkündür. 2. Asit önleyici ilaçlar

İyileşme aşamasında mideye destek sağlamak amacıyla doktorlar genelde asit önleyici ilaçlar önerirler. Fazla asit oluşumu yüzünden ortaya çıkan mide problemlerini azaltmaya katkı sağlayan ilaçlar sayesinde kendinizi rahatlamış hissedersiniz. Fakat bu ilaçlar yüksek dozda ve uzun süreli kullanıldıklarında ciddi zararlar verebileceği için doktor tavsiyesi dışına çıkmamanız gerekir.