Gastrit nedir? Gastrit belirtileri nelerdir?

Gastrit dünya genelinde sıklıkla rastlanan bir mide rahatsızlığı olarak bilinir ve ilerlemesi halinde çok daha büyük mide sorunlarına neden olabilmektedir. Gastritin meydana gelmesi pek çok sebebe bağlı olabilir. Siz de gastrit nedir diye merak ediyorsanız, konu hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Halk arasında mide rahatsızlığı olarak bilinen gastrit, mide zarı iltihabı türlerine verilen isimdir. Gastrit iltihabı çoğu zaman ülsere sebep olan bakterinin doğrudan bir sonucudur. Mide çeperinin çeşitli nedenlerle zarar görerek iltihaplanması olan gastrit, akut gastrit ve kronik gastrit olarak iki şekildedir. Türlerine göre değişiklik göstermektedir. Akut gastrit, aniden ortaya çıkarken; kronik gastrit, yıllarca sürebilir.
Son zamanlarda değişen beslenme alışkanlıkları ile bu mide rahatsızlıkları artmış ve gastrit bunlardan en yaygın olanı olmuştur. İnsanların yaşam standartlarını oldukça düşüren bu rahatsızlık tedavi edilmediği sürece ciddi hastalıklara sebep olur.
Mide vücudun hassas bir organıdır ve sindirim konusunda onu zorlayıcı besinlerin tüketimine dikkat edilmesinde fayda vardır. Bazı besinlerin fazla tüketilmesi ve ardından hareketsiz kalınması, mide asidinin daha fazla salgılanmasına sebep olur. Besinlerin parçalanmasını sağlayan mide asidi fazla üretildiğinde mide zarı zamanla zayıflar ve hasar görür. Oluşan hasar sonucu ile zamanla iltihaplanır. Ortaya çıkan bu rahatsızlık durumu yani gastrit olayının oluşumu insan yaşamını oldukça olumsuz etkilemektedir. Günlük içinde hissedilen mide ağrısı, midede yanma ve bulantı gibi semptomlar bazen günlük işleri engelleyebilir, kısacası kişinin hayat kalitesini düşürebilir. Gastrit, tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır ve doğru tedavi ve beslenme ile bu sorun ortadan kalkar.
Bakteri enfeksiyonları aracılığıyla oluşan gastritin bazı sebepleri vardır. Bunlar;
Sigara ve aşırı alkol kullanımı
Uzun süreli ilaç tüketimi
Gıda alerjileri ve besin zehirlenmeleri
Çeşitli bakteriler, virüs ve mantar enfeksiyonları
Fiziksel ve zihinsel stres
Yaş ilerlemesi
Mide zarı iltihabı olan bu rahatsızlık düzenli ilaç kullanımı ve sürekli alkol tüketimi ile ortaya çıkabilir. Gastrit, bazı vakalarda ülsere sebep olurken bazen de mide kanseri ile sonuçlanabilir. Bakteriyel bir enfeksiyon sonucu ortaya çıkan gastrit başlangıçta çoğu insanda belirti göstermez. Kişilerde en sık görülen gastrit belirtileri şöyledir:
İki çeşit gastrit türü vardır: Akut gastrit ve kronik gastrit.
Hastanın şikayetleri ve hissedilen belirtilere göre öncelikle hastaya normal bir muayene yapılır. Hastanın düzenli kullandığı ilaçlar, alkol ve sigara tüketimi, yeme alışkanlıkları ayrıntılı olarak sorgulanır. Bunun ardından fiziksel bir muayene yapılarak ağrı bulgusu olup olmadığı incelenir. Hastanın ağrı durumuna göre endoskopi ya da mide doku örneği testleri yapılabilir. Bunu yanı sıra vücutta oluşan iltihabın anlaşılması için kan testi ya da dışkı incelemesi yapılabilir.
Gastrit ilerlemiş bir hastalık durumuna gelmediği sürece ilaç tedavisi gerektirmez. Gastrit rahatsızlığı ile gelen kişinin alışkanlıklarında değişiklik yapılabilir ve beslenme düzenine dikkat edilebilir. Ancak bu tedavi yöntemleri ile sonuç alınamadığında ilaç tedavisi uygulanmaya başlanır. Gastrit tedavisinde mide zarı tahrişinin önlenmesi için, kahve sigara ve alkol tüketimi bırakılmalı ve gastrit şiddetine göre hafif gıdaların tüketilmesi gerekmektedir.
Tüketilen besinlerin az ve sıklıkla orta sıcaklıkta olmasın dikkat edilmelidir. Yemekleri yavaş ve çok çiğneyerek tüketmek mide sindirimine katkı sağlar. Bazı baharatlar, sirke, salça, zeytin bunun yanı sıra kuruyemiş ve kurutulmuş meyveler asidik besinler olduğundan bir süre tüketimine ara verilmelidir. Siz de “Gastriti olan ne yememeli?” sorusuna yanıt arıyorsanız, aşağıda gastrite iyi gelen yiyecekler listesindeki besinlere yaşamınızda daha sık yer verebilir ve tüketilmemesi gereken besinleri ise beslenme düzeninizden bir süre çıkararak, gastritin olumsuz etkilerinden kurtulabilirsiniz.
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