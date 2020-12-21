Gastrit nedir? Gastrit belirtileri nelerdir?

Gastrit dünya genelinde sıklıkla rastlanan bir mide rahatsızlığı olarak bilinir ve ilerlemesi halinde çok daha büyük mide sorunlarına neden olabilmektedir. Gastritin meydana gelmesi pek çok sebebe bağlı olabilir. Siz de gastrit nedir diye merak ediyorsanız, konu hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Gastrit Nedir?

Halk arasında mide rahatsızlığı olarak bilinen gastrit, mide zarı iltihabı türlerine verilen isimdir. Gastrit iltihabı çoğu zaman ülsere sebep olan bakterinin doğrudan bir sonucudur. Mide çeperinin çeşitli nedenlerle zarar görerek iltihaplanması olan gastrit, akut gastrit ve kronik gastrit olarak iki şekildedir. Türlerine göre değişiklik göstermektedir. Akut gastrit, aniden ortaya çıkarken; kronik gastrit, yıllarca sürebilir.

Son zamanlarda değişen beslenme alışkanlıkları ile bu mide rahatsızlıkları artmış ve gastrit bunlardan en yaygın olanı olmuştur. İnsanların yaşam standartlarını oldukça düşüren bu rahatsızlık tedavi edilmediği sürece ciddi hastalıklara sebep olur.

Mide vücudun hassas bir organıdır ve sindirim konusunda onu zorlayıcı besinlerin tüketimine dikkat edilmesinde fayda vardır. Bazı besinlerin fazla tüketilmesi ve ardından hareketsiz kalınması, mide asidinin daha fazla salgılanmasına sebep olur. Besinlerin parçalanmasını sağlayan mide asidi fazla üretildiğinde mide zarı zamanla zayıflar ve hasar görür. Oluşan hasar sonucu ile zamanla iltihaplanır. Ortaya çıkan bu rahatsızlık durumu yani gastrit olayının oluşumu insan yaşamını oldukça olumsuz etkilemektedir. Günlük içinde hissedilen mide ağrısı, midede yanma ve bulantı gibi semptomlar bazen günlük işleri engelleyebilir, kısacası kişinin hayat kalitesini düşürebilir. Gastrit, tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır ve doğru tedavi ve beslenme ile bu sorun ortadan kalkar.