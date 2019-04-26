Gastro Afyon Lezzet Festivali'nde 200 kiloluk dana çevirme

Cevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular

Cevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular

Kent merkezindeki festival, yoğun ilgi görürken, en ilgi çeken kısmı, geçen yıl olduğu gibi çevirme yöntemiyle pişirilen 200 kiloluk dana oldu. Geçen yıl pişirme sırasında, bir anda alev alan dana çevirmenin yine yanmaması için görevlilerce özel düzenekle önlem alındı. Festivale katılanlar, şişte dönen 200 kilogramlık dana çevirme önünde selfie çekti, aşçılardan nasıl pişirildiğine dair bilgi aldı. 3 ton aşurenin dağıtıldığı festivalde sema gösterisi yapıldı, coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı, görsel şovlar düzenlendi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) tarafından düzenlen 2'nci Gastro Afyon Lezzet Festivali başladı. 18 ülkeden 40 şef aşçının katıldığı festivale Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkan Vekili Ali Ertan Ercan, TAFED Başkanı Zeki Açıköz ve kent sakinleri katıldı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, geçen yıl 200 kiloluk dana çevirmenin yanmasıyla gündem olan Gastro Afyon Lezzet Festivali'nin 2'ncisi düzenlendi. Yine 200 kiloluk dananın çevrildiği festivalde, bu kez olası yanmaya karşı önlem alındı.

'DANAMIZ BAŞROLDE'

Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, geçen yıl pişirme sırasında dananın yandığını hatırlatarak, bu olayın festivalin tanıtımına katkı sağladığını söyledi. 200 kilogramlık dana çevirmenin bulunduğu yere gelen Vali Tutulmaz, "Kahramanımız burada. Dana pişirme sırasında alev alınca bir anda Türkiye'nin gündemine oturduk ve meşhur olduk. Bu yıl danamız başrolde. Bu yıl yanacak mı, yanmayacak mı; hep beraber göreceğiz. Biz sadece dana çevirme ile değil bütün lezzetlerimizle vatandaşlarımızın beğenisine çıktık. Afyonkarahisar turizmin merkezidir. Turizm denince akla lezzet gelir. Afyon'un lezzetleriyle herkesi bekliyoruz" dedi.

Festivalde 200 kilogramlık dana çevirmenin sponsoru olan Nazmi Şahin ise geçen yıl yaşanan talihsizliğin tekrarlanmaması için önlem aldıklarını kaydetti.

200 kilogramlık danayı çevirerek, pişiren AFPAD Başkan Vekili Murat Başer ise dananın hazırlanmasından pişirilmesine kadar geçen süreci anlattı. Başer, "1 gün önce hazırlamaya başladık danayı. Saat 05.00'te şişlere takılarak pişirilecek alana getirdik. Geçen yıl tecrübesizliğimizden yandı. Reklamın iyisi, kötüsü olmaz. Bu talihsizlik sayesinde dünyaya sesimizi duyurduk. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Dana çevirmenin başına gelerek selfie yapıyorlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, stantları gezerek, aşure ve diğer lezzetlerin tadına baktı. Pişirilen dananın eti ise ikram edildi.

