GastroAntep Festivali konuklarını bekliyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 20-22 Eylül'de gerçekleştirilecek Uluslararası Gastronomi Festivali'ne (GastroAntep) ilişkin, "Bir Meksika, biberiyle dünya mutfağı oluyor. Benim ne kadar çok çeşidim var. Bizim bu nimeti, berekete ve fırsata dönüştürmemiz gerekiyor." dedi.
Şahin, Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV) koordinasyonunda gerçekleştirilecek Uluslararası Gastronomi Festivali'nin (GastroAntep) Gaziantep ve Türkiye'nin tanıtımına önemli katkıları olacağına inandığını söyledi.
Festivalin dolu dolu geçeceğine dikkati çeken Şahin, Gaziantep'te dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, yerli ve yabancı basın, gastronomi profesyonelleri, akademisyenleri ile 40 ülkeden misafiri ağırlayacaklarını belirtti.
Şahin, vatandaşları sunumlar, şovlar, kortej yürüyüşü, fıstık ve biber hasatı, panel ile konferanslar, ünlü şeflerin gösterileri, çocuk etkinlikleri, yarışmalar, konserler ve sergilerin düzenleneceği GastroAntep'e katılmaya davet etti.
Şahin, gastronomiye damak lezzeti, yeme, içme diye bakılmasının doğru olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu işe 'damak lezzeti' diye bakarsak hakikaten bu şehre yazık etmiş oluruz. Bizim bu zenginliğimizi ekonomiye, istihdama çevirmemiz gerekiyor. Hedefimiz Gaziantep mutfağının yurt dışında bilinirliğini artırmak. Yurt dışında Gaziantep mutfağı üzerine restoranlar açılması, Gaziantep yemek ve ürünlerinin yurt dışındaki restoranlarda daha çok kullanılmasını ve Gaziantep yerel ürünlerinin yurt dışında bulunan büyük market zincirlerinde yer almasını sağlamak. O kadar zor bir dönemden geçtik ki, bir taraftan bulgur festivalinin açılışını yapıyorduk, diğer taraftan havalimanına füze düştü. İki tercihiniz var 'Ya zaten dibimizde de savaş var, derdimiz var. Buna gerek yok' dersek içimize kapanacağız. Esas düşmanlarımızın ekmeğine yağ sürmek budur. Ama tam tersi, daha çok çalışarak, milli seferberlik ilan ederek daha çok tanıtarak bunu başarmamız gerekiyor."
Her krizin fırsatları bulunduğunu ifade eden şahin, "(Risk eşittir rızk demezsek) onların istediğini yapmış olacağız. Düşmanlarımızı güldüreceğiz. Buna da müsaade edemeyiz. Bir Meksika, biberiyle dünya mutfağı oluyor. Benim ne kadar çok çeşidim var. Bizim bu nimeti, berekete ve fırsata dönüştürmemiz gerekiyor. Gaziantep mutfağının UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na (UCCN) dahil olmasının ardından hayata geçirilen bu festivalle şehrin kültürel ve gastronomi özelliklerini ulusal ve uluslararası arenada duyurmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Fatma Şahin, toplantıda şehrin yaşam kalitesini ilgilendiren Düzbağ, Kuzey Şehir, GAZİRAY, metro yapımı gibi büyük projelerin durumuna ilişkin de bilgi verdi.
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