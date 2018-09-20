HABER

GastroAntep Festivali'nde "kortej yürüyüşü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 20:21 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin GAGEV ile birlikte düzenlediği Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi - Korteje kent protokolünün yanı sıra oyuncular Engin Altan Düzyatan, Tamer Karadağlı, Ceyda Düvenci ve Miss Turkey güzelleri katıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep'i Geliştirme Vakfının (GAGEV) ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl ilki yapılan Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan kortej yürüyüşüne AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, çeşitli STK başkanları, oyuncular Engin Altan Düzyatan, Tamer Karadağlı, Ceyda Düvenci ve Miss Turkey güzelleri katıldı.

Daha sonra üstü açık otobüslerle Festival Park'a giden kortejdekilere vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Festival alanında konuşan Şahin, festivalin şimdiden büyük ses getirdiğini ve bunun daimi olacağını söyledi.

Kentin gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer aldığını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Gaziantep topraktır ve toprak ise berekettir. Burası İpek Yolu'dur. İpek Yolu demek kalkınma, medeniyet, kardeşlik demektir. Bizim soframız çok çeşitlidir. Sofra berekettir, sofra birleştirir, sofra kardeşlik ve birleştiricidir. Mutfak deyip geçmeyeceksin. İçinde bütün bu birleşimlerle birlikte bir kardeşlik ruhudur. Biz bugün bu festivalimizden bütün dünyaya şunu söylüyoruz, şimdi Gaziantep'e gelme zamanıdır. Çünkü burası tüm medeniyetlerin birleşme yeridir."

Konuşmanın ardından sahnede bulunan iki meşaleyi yakan protokol üyeleri daha sonra alanda bulunan stantları gezdi, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Çeşitli etkinliklere devam edecek festival, cumartesi akşamı son bulacak.

PARTNERRoma’da nikâh Boğaz’da düğünRoma’da nikâh Boğaz’da düğün
Şanlıurfa'da milletvekillerinden iş isteyen bir genç kendini yaktıŞanlıurfa'da milletvekillerinden iş isteyen bir genç kendini yaktı
Trump'tan OPEC ülkelerine tehdit gibi petrol uyarısı: Biz olmasak...Trump'tan OPEC ülkelerine tehdit gibi petrol uyarısı: Biz olmasak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
festival gastronomi Gaziantep Gaziantep'i Geliştirme Vakfı halay kortej Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep)

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da iş isteyen genç olumsuz yanıt alınca milletvekillerinin önünde kendini yaktı!

Şanlıurfa'da iş isteyen genç olumsuz yanıt alınca milletvekillerinin önünde kendini yaktı!

Kritik MGK toplantısından operasyon sinyali çıktı!

Kritik MGK toplantısından operasyon sinyali çıktı!

Şanlıurfa'da milletvekillerinden iş isteyen bir genç kendini yaktı

Şanlıurfa'da milletvekillerinden iş isteyen bir genç kendini yaktı

Trump'tan OPEC ülkelerine tehdit gibi petrol uyarısı: Biz olmasak...

Trump'tan OPEC ülkelerine tehdit gibi petrol uyarısı: Biz olmasak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinliğinde Phantom 4 savaş uçağına bindi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinliğinde Phantom 4 savaş uçağına bindi!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.