GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep'i Geliştirme Vakfının (GAGEV) ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl ilki yapılan Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan kortej yürüyüşüne AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, çeşitli STK başkanları, oyuncular Engin Altan Düzyatan, Tamer Karadağlı, Ceyda Düvenci ve Miss Turkey güzelleri katıldı.
Daha sonra üstü açık otobüslerle Festival Park'a giden kortejdekilere vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
Festival alanında konuşan Şahin, festivalin şimdiden büyük ses getirdiğini ve bunun daimi olacağını söyledi.
Kentin gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer aldığını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:
"Gaziantep topraktır ve toprak ise berekettir. Burası İpek Yolu'dur. İpek Yolu demek kalkınma, medeniyet, kardeşlik demektir. Bizim soframız çok çeşitlidir. Sofra berekettir, sofra birleştirir, sofra kardeşlik ve birleştiricidir. Mutfak deyip geçmeyeceksin. İçinde bütün bu birleşimlerle birlikte bir kardeşlik ruhudur. Biz bugün bu festivalimizden bütün dünyaya şunu söylüyoruz, şimdi Gaziantep'e gelme zamanıdır. Çünkü burası tüm medeniyetlerin birleşme yeridir."
Konuşmanın ardından sahnede bulunan iki meşaleyi yakan protokol üyeleri daha sonra alanda bulunan stantları gezdi, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Çeşitli etkinliklere devam edecek festival, cumartesi akşamı son bulacak.
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