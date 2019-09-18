GastroAntep Festivali'ne 1 Milyon Ziyaretçi Katıldı

Gaziantep’te düzenlenen GastroAntep gastronomi festivaline aralarında dünyaca ünlü şefler ve yemek yazarlarının da bulunduğu 1 milyon ziyaretçi katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) işbirliğiyle düzenlenen ikinci GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’yle güneş, toprak ve tarihten gelen yerel lezzetler dünyaya tanıtıldı.
Dünya Bankası’nın en rekabetçi yedi şehirden biri olarak seçtiği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı’ndaki (UCCN) 116 şehir içinden gastronomi alanında Türkiye’yi temsil eden ilk şehir Gaziantep, Dünya’nın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.
Dünyaca ünlü şeflerin ve Türk gastronomi profesyonellerinin atölye çalışmalarıyla panellerinin damga vurduğu GastroAntep Festivali’nde dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye’nin gastronomi profesyonelleri, gurmeler, gastronomi yazarları, yurt içi ve yurt dışından festivali ziyarete gelen yaklaşık 1 milyon kişi unutulmaz anlar yaşadı.
GastroAntep festivali biber hasadıyla başladı
Uluslararası GastroAntep Festivali’nin açılışı biberi ile meşhur olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde biber tarlasında yapıldı. Açılışına 40 farklı ülkenin katıldığı, 60 dönüm alanda yapılan festivalde dünyaca ünlü aşçılar da vardı.
GastroAntep Festivali, il sınırlarına kadar uzandı. Güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetleri dünyaya tanıtmak amacıyla organize edilen gastronomi festivalinin nabzı Nizip’te attı. Festivalin ikinci gününe, 90 dönümlük Antep fıstığı tarlasındaki hasatla merhaba diyen dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye’nin gastronomi profesyonelleri, gurmeler, gastronomi yazarları damgasını vurdu.
“Hedef Gaziantep’in farkını dünyaya anlatmak’’
Festivaldeki amacın yerelden evrensele Anadolu’nun bölgenin ve Gaziantep’in farkını bütün dünyaya anlatmak olduğuna vurgu yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Dünyanın lezzet başkenti olduğumuzu ispatlamak için uluslararası boyutu çok önemsedik ve San Sebestian’da, Lyon’da, Paris’te, Londra’daki profesyonelleri ikinci defa şehrimizde bir araya getirdik" dedi.
Şahin "Bugün bu festivalde, akademisyenler, dünyaca ünlü şefler, çocuklar, engelliler esnaf ve halkın her kesiminden kişi bulunuyor. Dolayısıyla biz bütün kesimleri buraya aldık ve 1 milyon ziyaretçimiz oldu. Bu olağanüstü bir başarı" diye konuştu.
“Nereye gidip ne tadalım?” diyenlere Anadolu’ya gelin, burada büyük bir lezzet var, burada tarih ve medeniyet var, diyoruz. Beş Antik kenti görmek istiyorsanız, Osmanlı’yı, Selçuklu’yu, Hitit’i, Roma’yı, İslam medeniyetini görmek istiyorsanız buraya gelin’’ diye konuştu.
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