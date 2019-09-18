GastroAntep Festivali'ne 1 Milyon Ziyaretçi Katıldı

Gaziantep’te düzenlenen GastroAntep gastronomi festivaline aralarında dünyaca ünlü şefler ve yemek yazarlarının da bulunduğu 1 milyon ziyaretçi katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) işbirliğiyle düzenlenen ikinci GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’yle güneş, toprak ve tarihten gelen yerel lezzetler dünyaya tanıtıldı.

Dünya Bankası’nın en rekabetçi yedi şehirden biri olarak seçtiği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı’ndaki (UCCN) 116 şehir içinden gastronomi alanında Türkiye’yi temsil eden ilk şehir Gaziantep, Dünya’nın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Dünyaca ünlü şeflerin ve Türk gastronomi profesyonellerinin atölye çalışmalarıyla panellerinin damga vurduğu GastroAntep Festivali’nde dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye’nin gastronomi profesyonelleri, gurmeler, gastronomi yazarları, yurt içi ve yurt dışından festivali ziyarete gelen yaklaşık 1 milyon kişi unutulmaz anlar yaşadı.