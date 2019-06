‘Türkiye’de her beş kişiden birinde var’

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Koral Önal, yağlı karaciğer hastalığının çok sık görülen bir rahatsızlık olup ülkemizde ortalama her beş kişiden birinde görüldüğünü belirterek, “Obezite en yaygın risk faktörüdür. Obez erişkinlerin yaklaşık üçte ikisinde, obez çocukların ise yarısında karaciğer yağlanması olduğu ve her beş karaciğer yağlanmasının yaklaşık beşte birinin NASH olduğu tahmin edilmektedir. Tip 2 diyabet ve insülin direnci ile ilişkili diğer durumlar, örneğin polikistik over sendromu da yağlı karaciğer hastalığı için risk faktörleridir” dedi.

Kan testi ve karaciğer ultrasonuyla NASH tanısı konulabilir

Karaciğer hastalığına kan ve görüntüleme testleriyle tanı konulduğunu ifade eden Dr. Önal, “Kilo fazlası veya obezitesi bulunan ve/veya rutin kan tetkiklerinde hafif düzeyde karaciğer enzim yükseklikleri saptanan hastalarda yağlı karaciğer hastalığı düşünülür. Ancak yağlı karaciğer hastalığında karaciğer enzimlerinin tamamen normal olabileceği de unutulmamalıdır. Tanı görüntüleme tetkikleri sıklıkla karaciğer ultrasonu ile doğrulanır. Yağlı karaciğer ile NASH ayırımı ancak karaciğer biyopsisi (karaciğerden ultrason eşliğinde ve lokal anestezi altında iğne ile parça alınması ve patolojide incelenmesi) ile yapılabilir. Karaciğer biyopsisi karaciğerdeki hasarın varlığını ve ciddiyetini yansıtmak açısından kan tetkikleri ve ultrason ile elde edilemeyecek bilgileri sağlar’’ diye konuştu.