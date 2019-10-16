Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan, Alanya Belediyesinin Türkiye’de lisans hakkını alan ilk belediye olduğu Culinary Heritage Europe sisteminin 5 günlük Gastronomi Çalışma Turu’nun ilk ayağı Alanya’da tamamlandı. Tur, Gaziantep’te devam edecek.

Avrupa’nın birçok ülkesinde yöresel lezzetler ile mutfak kültürünü korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan Culinary Heritage Europe kapsamında, 7 ülkeden 32 Culinary Heritage koordinatörü Alanya’ya geldi. Katılımcılar 3 gün boyunca ilçenin farklı bölgelerindeki yöresel lezzetleri ve mutfak kültürünü inceledi. Tur kapsamında tarihi Alanya Kalesi’nde yöresel lezzetlerin tanıtılması amacıyla restore edilerek hizmete sunulan Mutfak Mirası Evi, yerel yemeklerin sunulduğu restoranlar, pazar yerleri, organik ile tropikal meyve ve sebzelerin üretildiği tarım alanları gezildi.

Tapar: “Alanya Belediyesi yöresel lezzetler konusunda çok güçlü bir ekibe sahip”

Turu değerlendiren Favori Lezzetler Yayın Direktörü ve turun gurme başkanlığını yapan Tuncay Tapar, Alanya’da yöresel lezzetleri görme şansına sahip olduklarını söyledi. Tapar, ”Alanya Belediyesinin düzenlemiş olduğu Yöresel Lezzetler Mutfak Mirası konseptine biz de Favori medya olarak davet edildik. 3 gün süren lezzet turunda yöresel lezzetleri görme ve tatma şansına sahip olduk. Alanya Belediyesi yöresel lezzetler konusunda çok güçlü bir ekibe sahip. Biz de bunları yakından takip ediyoruz. Tura katılarak bunları yerinde görme şansımızda oldu. Öncelikle Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten muazzam bir organizasyon oldu. Avokado bahçelerinden tutun yöresel lezzetler konularında birçok katılımcı firmaları yerinde görme ve gezme şansımız oldu. Bu çalışmaların diğer belediyelere örnek olmasını istiyorum” dedi.