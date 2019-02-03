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Gastronomi dünyasının prestijli ödülü Danimarka'ya

03.02.2019 18:27 | Son Güncelleme

Gastronomi dünyasının Olimpiyatları olarak bilinen Bocuse d'Or'da bu yıl altın madalyayı kazanan ülke Danimarka oldu.

Gastronomi dünyasının prestijli ödülü Danimarka'ya

Dünyanın en iyi şeflerini bir araya getiren gastronomi yarışması Bocuse d'Or'da bu yıl altın madalyanın sahibi Danimarka oldu. Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen yarışmada Danimarka'yı, İsveç, Norveç ve Finlandiya izledi.

Danimarkalı aşçı Toft-Hansen, Danimarka televizyonu TV2'ye yaptığı açıklamada, kendisine ödül getiren yemekte ardıç ve dağ kekiği gibi yerel malzemelere yer verdiğini söyledi.

12 ülkenin yarıştığı gastronomi yarışmasında, zengin mutfağı ve yemek kültürü ile öne çıkan Fransa altıncı oldu. Fransa, 2013 yılından bu yana yarışmada ödül kazanamıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise yarışmada dokuzuncu geldi.

Gastronomi dünyasının Olimpiyatları olarak görülen Bocuse d'Or 1987 yılında, Fransa'nın ünlü şeflerinden Paul Bocuse tarafından başlatıldı. Bocuse, geçtiğimiz yıl 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

AP/ÖA,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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