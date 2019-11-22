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Gastronomi kenti Hatay’da gastronomi çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:07 | Son Güncelleme

Gastronomi kenti Hatay’da, Hatay Valiliği himayesinde gastronomi çalıştayı gerçekleştirildi.

Gastronomi kenti Hatay’da, Hatay Valiliği himayesinde gastronomi çalıştayı gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen gurmeler, aşçılar ve turizm rehberleri çalıştayda görüş ve değerlendirmelerde bulundu.
Çalıştayda konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay’ın isminin çok büyük bir imajının olduğunu söyledi. 600 çeşit yemek sayısının tartışmalı sayı olsa da lezzetinin tartışmaya kapalı olduğunu ifade eden Vali Doğan, “Biz gastronomide iddialı bir şehiriz, turizmde, tarih ve kültürde iddialıyız. Dolayısıyla eğer varsa eksiğimiz, zayıf yönlerimiz, bunu bugün buradaki heyetin tartışmalarla, konuşmalarla, görüşleriyle ifade etmesi lazım. Çünkü biz bu iddiamızı ispat etmek ve bize gelen misafirleri mutlu, mesut şekilde göndermek istiyoruz. Sayılar tartışmalı olsa da Hatay’ın lezzetleri tartışmasız. Hatay’ın isminin gerçekten çok büyük bir imajı var. Dışarıdaki imajı, içerideki imajından daha kuvvetli. Hatay’ı görmemiş insanlar, Hatay dendiğinde, Hataylıyız dendiğinde, ben Hatay Valisiyim dediğimde, hemen ilk aklına gelen lezzetli yemekler oluyor. Bu gerçekten çok büyük bir değer. Ben çalıştayın çok verimli olacağını düşünüyorum” dedi.

“Hatay’ın huzuru Türkiye Cumhuriyetinin büyüklüğünü gösterir”
Sınırın 30 kilometre ötesinde devam eden Suriye savaşının Hatay’daki güven ortamını etkilemediğini söyleyen Vali Doğan, Hatay’da huzur ortamının sağlanmış olmasının Türkiye Cumhuriyetinin büyüklüğünü gösterdiğini vurguladı. Doğan, “Şehrimize gelen insanların buradan mutlu ayrılabilmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ama şunu da ifade etmek lazım bir şehrin ne kadar dolu olduğunu otellerdeki doluluk oranlarından anlarsınız. Bizim otellerimizde hafta sonlarında adeta yer bulunmuyor. İnsanlar akın akın buraya geliyor. Tabi bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Hatay’da sağlamış olduğu güven ortamıdır. 30 kilometre ötemizde dünyanın en vahşi savaşı varken, Hatay’da insanların bunu hissetmemesi, bu psikolojiye girmemesi çok önemli. Bizim sokaklarımızdaki insanlar çok huzurlu bir şekilde gece yarılarına kadar, sabahlara kadar rahat bir şekilde sokaklarda gezip dolaşabiliyorsa bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücüdür, kudretidir. Çünkü 30 kilometre ileride bir savaş varken burada huzuru sağlamış olmak, güvenliği sağlamış olmak gerçekten büyük devlet olmanın vasfıdır” diye konuştu.
Çalıştayda konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise Hatay’ın, Gaziantep’le her alanda tatlı rekabet içinde olduğunu ve her alanda da Gaziantep’in önüne geçeceğini söyledi. Yayman, “Hatay, dünya gastronomi şehirlerinden bir tanesidir. Dünyada 26 şehir vardı, sayı 27 oldu. Türkiye’nin gururu Hatay ve Gaziantep’in yanında Afyon’da, UNESCO Gastronomi Şehri ilan edildi. Gaziantep’le aramızda çok hayırlı bir rekabet var ve onları her düzeyde geçeceğiz. Hem kültürde, hem sanatta, hem markalaşmada, hem sofrada Gaziantep’in çok çok önüne geçeceğiz. Bunu Allah izin verirse hep beraber yapacağız” dedi.
Hemen 30 kilometre yakınında savaş olan Hatay’ın dünyanın en büyük mozaik müzesine sahip olmasının Türkiye Cumhuriyetinin kültüre ve sanata verdiği değerin göstergesi olduğunu vurgulayan Yayman, “Metropollerde deniz, kum, güneş turizminden sıkılan ve o metropollerin sıkıcı atmosferinden çıkmak isteyen insanlara biz Hatay’da tarihi, kültürü, lezzeti ve dünyanın en büyük mozaik müzesini takdime etmek istiyoruz. Müzeyi gezmeyen insanların gezmesini isteriz. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, başta Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, bakanlığımızın en önemli projelerinden bir tanesidir. Hemen 30 kilometre ötemizde, dünyanın en barbar savaşı devam ederken, bu müze Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kültüre, sanata ve Hatay’a verdiği değerin ve önemin en önemli göstergelerinden bir tanesidir” diye konuştu.

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