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Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 09:18 | Son Güncelleme

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış pratik tatlı lezzetleri arasında yer alan helva hattuş, pastane, kafe ve restoran raflarında yeniden görülüyor.Tatlı denildiğinde akıllara gelen Hatay’a özgü lezzetlerden biri olan ve unutulmaya yüz tutan helva hattuş, Antakya Gastronomi Derneği ve Hataylı tatlı ustaları tarafından yeniden yapılmaya başlandı.

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış pratik tatlı lezzetleri arasında yer alan helva hattuş, pastane, kafe ve restoran raflarında yeniden görülüyor.
Tatlı denildiğinde akıllara gelen Hatay’a özgü lezzetlerden biri olan ve unutulmaya yüz tutan helva hattuş, Antakya Gastronomi Derneği ve Hataylı tatlı ustaları tarafından yeniden yapılmaya başlandı. Helva hattuş, Antakya Gastronomi Derneği ve Hataylı tatlı ustalarının çabalarıyla yeniden raflarda yer buluyor. Yapılışı pratik olan bu tatlı enerji vermesi nedeniyle özellikle soğuk kış aylarında tercih ediliyor.

“Kaybolmaya yüz tutmuş tatlı değerlerimizi gün yüzüne çıkarıyoruz”
Helva hattuş tatlısının önemine değinen Antakya Gastronomi Dernek Başkanı Ünal Kahraman, bu tatlı türünün cezeryelerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu söyledi. Şehirlerin en tatlısı Antakya’ya herkesi beklediklerini ifade eden Kahraman, “Antakya Gastronomi Derneği olarak kaybolmaya yüz tutmuş birçok değerimizi yaklaşık 2 yıldan beri gün yüzüne çıkarmaya çalıştığımız projelerimiz vardı. Bu da onlardan biri. İsmi helva hattuş. Biraz Arapça biraz, Antakya’ca var bunun içerisinde. Helva Arapçada ’güzel’ manasında, hattuş da bol çekirdekli manasında. Bildiğiniz gibi incir çok çekirdekli bir meyve aynı zamanda menengiç de birçok çekirdekten oluşuyor. Bunların ikisinin harmanlanarak ortaya çıkan, ustalarımızın bugün yaşatmaya gayret ettiği bu tatlı aslında cezeryelerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Bizim için kıymetli yönü şu, bugün geleneksel Antakya mutfağının evlerinde yıllardır yapılan, yapılma sıklığı neredeyse azalmış ya da yok olma noktasına gelen bu ürünün böyle modern mutfaklarda misafirlerine ve alıcılarına ikram edilebiliyor olması bizim elimizi güçlendiren, mutfağımızın güçlü yanlarından olduğuna inandığımız yönlerimiz. Antakya mutfağı şehirlerin en tatlısı diyebiliriz, sloganımız bu olsun. Bu da çerezin tatlıya dönüşmüş hali diyelim, helva hattuş yemeye herkesi bekleyelim” dedi.

İşte helva hattuşun yapılışı
Antakya Gastronomi Derneği şefi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) üyesi Sedat İnanç, helva hattuşun yapılışı anlattı. İnanç, “Bu tatlıyı yaparken önce kuru inciri ıslatıyoruz, ıslattıktan sonra havan dediğimiz ev aletiyle menengiçle beraber dövüyoruz. İyice dövdükten sonra sıkarak menengiç kahvesinin yanında ikram ediyoruz veya yemeklerden sonra ikram ediyoruz. Yatmadan önce yiyoruz. İnsana enerji veren bir tatlı, enerji verdiği için de soğuk kış gecelerinde sıcak tutan bir tatlı. Tavsiye ederim” dedi.

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”

Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlı lezzeti “helva hattuş”
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