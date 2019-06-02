HABER

Gastronomi kentinin bayram lezzeti "yuvalama"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 13:11 | Son Güncelleme

Birbirinden lezzetli yemekleriyle adını dünyaya duyuran Gaziantep'te, Ramazan Bayramı'nın ilk kahvaltısında hemen her sofrayı süsleyen yuvalama için hazırlık yapılıyor - Gaziantep mutfağının en özel yemeklerinden yuvalama, pirinç unu, et, yumurta, soğan, tuz ve karabiberin harmanlanıp hamur haline getirilmesinden sonra nohut büyüklüğünde yuvarlanmasıyla hazırlanıyor - Genellikle bayrama hazırlık için ramazanda yapılan yuvalama taneleri, yoğurt, et ve nohutla pişirildikten sonra damakları şenlendiriyor

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL KOCALAR - UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te kadınlar, Ramazan Bayramı'nın ilk kahvaltısında hemen her sofrayı süsleyen yuvalama yemeği için hazırlık yapıyor.

Dünyaca ünlü Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi ve en özel yemeklerinden yuvalama, yapım aşamasındaki tüm zorluklara değen bir tat olarak dikkati çekiyor.

Ramazan Bayramı'nın ilk kahvaltısında, şehriyeli pilavla sofralardaki baş köşeyi alacak olan yuvalama, pirinç unu, et, yumurta, soğan, tuz ve karabiberin harmanlanıp hamur haline getirilmesinden sonra nohut tanesi büyüklüğünde yuvarlanmasıyla hazırlanıyor.

Genellikle bayrama hazırlık için ramazanda komşuların dayanışmasıyla yapılan yuvalama taneleri, yoğurt, et ve nohutla pişirildikten sonra damakları şenlendiriyor.

Son yıllarda evlerinde yapacak zamanı olmayanlar sipariş üzerine makinelerle yuvalamalarını hazırlatırken, elde yapmayı tercih edenler ise halen çoğunlukta bulunuyor.

Yuvalama, kentte Ramazan Bayramı'nın ilk kahvaltısında hemen her sofrayı süslüyor.

- "Zahmetli olduğu kadar da lezzetli"

Gaziantep'te evinde sipariş üzerine yuvalama yapan Ayşe Akdemir, AA muhabirine, yuvalamanın zahmet gerektirdiği kadar lezzetli de bir yemek olduğunu söyledi.

Gazianteplilerin "çorba" şeklinde nitelendirilmesine kızdığı yuvalamanın, dünyaca ünlü kent mutfağının vazgeçilmezi olduğunu dile getiren Akdemir, yuvalamanın geçmişten bu yana evlerde kadınlar tarafından imece usulüyle hazırlandığını ifade etti.

Akdemir, yuvalamanın bir bayram yemeği olduğunu dile getirerek, "Hazırladığımız hamurdan aldığımız parçaları minik minik, bazen tercihe göre nohut tanesi, bazen de daha küçük şekilde yuvarlıyoruz. Küçük olursa daha güzel duruyor. Yuvalamalar hazır olunca buharda 10-15 dakika haşlanıp ardından pişirileceği zamana kadar buzlukta saklanıyor." dedi.

Bayrama bir hafta kala her gün bir komşuda toplanılıp yuvalama yapıldığını anlatan Akdemir, sohbet eşliğinde işin daha kolaylaştığını ve zevkli hale geldiğini kaydetti.

- Kızgın yağ ve naneyle süsleniyor

Yuvalama yemeği için parça et ile bir miktar nohut haşlanıyor. Pişen nohut, et ve yuvalamalar, ayrı bir kapta sürekli karıştırılarak kaynatılan yoğurda eklenip, bir taşım daha kaynatılıyor. Ardından, kızgın yağ ve naneyle süslenerek servis ediliyor.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürprizİstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz
Milli mücadelenin 100'üncü yılına özel opera ilgi gördüMilli mücadelenin 100'üncü yılına özel opera ilgi gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gastronomi Gaziantep Ramazan Bayramı yuvalama

En Çok Okunan Haberler

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Terör örgütüne finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

Böyle yakalandı!

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.