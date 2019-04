Gastronomi öğrencileri ünlü şeflerle buluştu

Ünlü şefler ile bir araya gelen Doğuş Üniversitesi öğrencileri gastronomiye dair her şeyi konuştu. Türk ve yabancı mutfakların konuşulduğu konferansta şefler tecrübelerini ve deneyimlerini paylaştı. Öğrenciler tarafından büyük ilgi gören konferansta şefler, öğrencilere yemek sırları da verdi.

Doğuş Üniversitesi Acıbadem kampüsünde gerçekleşen konferansa, liselerden ve birçok üniversiteden katılım oldu. Şef Mehmet Yalçınkaya, Yiyecek Uzmanı Yağız İzgül, Şef kemal Can Yurttaş, Şef Rafet İnce, Şef Özlem Mekik ve Şef İsmet Saz’ın katılımlarıyla öğrenciler sektöre dair akıllarındaki her sorunun cevabını aldı.

"Bu alanda yapılan sayılı organizasyonlardan biriyiz"

Genç şef adaylarının, alanlarında başarılı ve tecrübeli şeflerle buluştuğunu, akıllarındaki soru ve düşüncelerini paylaştıkları bir etkinlik olduğunu söyleyen Doğuş Üniversitesi Gastronomi bölümü 2’nci sınıf öğrencisi aynı zamanda Gastrosanat Kulübü Başkanı Ardıl Can Şahin, "Bizler bu organizasyonu buraya gelen şeflerin tecrübelerinden, projelerinden faydalanabilmek; onların tavsiyelerini ve geçtikleri yolları dinleyebilmek için düzenledik. Liselerden ve yaklaşık 10 üniversiteden katılım aldık. Bu alanda sayılı yapılan organizasyonlardan biriyiz ve bundan dolayı mutluyuz. Büyük bir ekip kurduk, çok uğraştık son dakika gelişmelerimiz oldu çok yorulduk ama sonunda bugünü oluşturduk" dedi.

Kulüplerinin birçok etkinliği olduğunu ifade eden Şahin, "Geçen ay başlatmış olduğumuz ve devamını da getireceğimiz Darüşşafaka projemiz var. Darüşşafaka’ya gittik ve oradaki kimsesiz çocuklar ile yemek yaptık. LÖSEV’e gideceğiz planlarımız arasında bu da var. Tadım etkinliklerimiz oluyor. Gastronomi şehirlerine gidiyoruz, teknik geziler yapıyoruz" şeklinde konuştu.