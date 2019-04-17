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Gastronomi öğrencileri ünlü şeflerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 12:57 | Son Güncelleme

Ünlü şefler ile bir araya gelen Doğuş Üniversitesi öğrencileri gastronomiye dair her şeyi konuştu.

Gastronomi öğrencileri ünlü şeflerle buluştu

Ünlü şefler ile bir araya gelen Doğuş Üniversitesi öğrencileri gastronomiye dair her şeyi konuştu. Türk ve yabancı mutfakların konuşulduğu konferansta şefler tecrübelerini ve deneyimlerini paylaştı. Öğrenciler tarafından büyük ilgi gören konferansta şefler, öğrencilere yemek sırları da verdi.
Doğuş Üniversitesi Acıbadem kampüsünde gerçekleşen konferansa, liselerden ve birçok üniversiteden katılım oldu. Şef Mehmet Yalçınkaya, Yiyecek Uzmanı Yağız İzgül, Şef kemal Can Yurttaş, Şef Rafet İnce, Şef Özlem Mekik ve Şef İsmet Saz’ın katılımlarıyla öğrenciler sektöre dair akıllarındaki her sorunun cevabını aldı.

"Bu alanda yapılan sayılı organizasyonlardan biriyiz"
Genç şef adaylarının, alanlarında başarılı ve tecrübeli şeflerle buluştuğunu, akıllarındaki soru ve düşüncelerini paylaştıkları bir etkinlik olduğunu söyleyen Doğuş Üniversitesi Gastronomi bölümü 2’nci sınıf öğrencisi aynı zamanda Gastrosanat Kulübü Başkanı Ardıl Can Şahin, "Bizler bu organizasyonu buraya gelen şeflerin tecrübelerinden, projelerinden faydalanabilmek; onların tavsiyelerini ve geçtikleri yolları dinleyebilmek için düzenledik. Liselerden ve yaklaşık 10 üniversiteden katılım aldık. Bu alanda sayılı yapılan organizasyonlardan biriyiz ve bundan dolayı mutluyuz. Büyük bir ekip kurduk, çok uğraştık son dakika gelişmelerimiz oldu çok yorulduk ama sonunda bugünü oluşturduk" dedi.
Kulüplerinin birçok etkinliği olduğunu ifade eden Şahin, "Geçen ay başlatmış olduğumuz ve devamını da getireceğimiz Darüşşafaka projemiz var. Darüşşafaka’ya gittik ve oradaki kimsesiz çocuklar ile yemek yaptık. LÖSEV’e gideceğiz planlarımız arasında bu da var. Tadım etkinliklerimiz oluyor. Gastronomi şehirlerine gidiyoruz, teknik geziler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yerel mutfağı, kendi kültürlerini tanımaları şart"
Doğuş Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldiği için mutlu olduğunu, bilgi ve deneyimlerini paylaştığını ifade eden Şef Mehmet Yalçınkaya, "Yerel ürünlerimizi modern tarzda sunarak, orijinal haline dokunmadan dünya gastronomisinde yer almasını konuştuk. Bununla beraber ülkemiz malzemelerini yurt dışındaki şefler ve şirketler tarafından satın alınıp ülke ekonomimize katkıda bulunmaları gerektiğini anlattım. Devamında öğrencilerimizin kariyer planlamaları hakkında notlar verdim" dedi.
Şef olmak isteyen gençlere bir de tavsiyelerde bulunan Yalçınkaya, "Şef olmak isteyen gençlerin öncelikle iyi bir eğitim almaları gerekiyor. Kendi kültürlerini tanımaları şart. Yerel mutfağı, yerel malzemeleri tanımaları gerekiyor. İyi bir yerde staj yapmaları lazım. En önemli noktalardan biri de yabancı dil bilmeleri. Dünyaya kendimizi anlatabilmemiz için ve dünya gastronomisinde yer alabilmemiz için bu gerekli. Ar-Ge yapmaları gerekiyor. Bol bol araştırma ve ürün geliştirmeleri gerekiyor. Bu temel şartlara bir de vizyon ve liderlik eklendiğinde ortaya iyi bir şef çıkacaktır" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Gastronomi öğrencileri ünlü şeflerle buluştu

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