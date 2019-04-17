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Gastronomi öğrencilerine bıçak bileme ve kesme eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 15:45 | Son Güncelleme

Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Turizm Kulübü öğrencileri, “Günümüzde Kesici Aletler ve Bıçaklar” etkinliğinde Sadık Doğan ile buluştu.Pirge Bıçak Mağazası Satış Danışmanı Sadık Doğan, günümüzde kesici aletler ve bıçakcılık üzerine düzenlenen etkinlik çerçevesinde , Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık bölümü öğrencilerine mutfakta kesici aletlerle yapılan hatalardan ve bıçağın tarihçesinden bahsetti.“Ülkelere göre bıçak modelleri var”Bıçakların ülkelerine göre değişiklik gösterdiğini belirten Doğan; Asya modeli bıçaklarının daha keskin, Avrupa modeli bıçakların daha sert ve daha ağır olduğunu bu yüzden Türkiye’de de daha çok Avrupa modeli bıçakların kullanıldığını belirtti.

Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Turizm Kulübü öğrencileri, “Günümüzde Kesici Aletler ve Bıçaklar” etkinliğinde Sadık Doğan ile buluştu.
Pirge Bıçak Mağazası Satış Danışmanı Sadık Doğan, günümüzde kesici aletler ve bıçakcılık üzerine düzenlenen etkinlik çerçevesinde , Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık bölümü öğrencilerine mutfakta kesici aletlerle yapılan hatalardan ve bıçağın tarihçesinden bahsetti.
“Ülkelere göre bıçak modelleri var”
Bıçakların ülkelerine göre değişiklik gösterdiğini belirten Doğan; Asya modeli bıçaklarının daha keskin, Avrupa modeli bıçakların daha sert ve daha ağır olduğunu bu yüzden Türkiye’de de daha çok Avrupa modeli bıçakların kullanıldığını belirtti. Öğrencilere bıçağın anatomisini aktaran Doğan, “Ürünlerinizi seçerken hassas olacağınız asıl nokta ürünün sertliğine göre kullanılacak olan bıçağın türüdür” dedi.
Bıçakların nasıl bilendiğini ve sebzelerde kesme şekillerinin nasıl olması gerektiğini uygulamalı olarak gösteren Doğan; öğrencilerin bileme denemesi sonucunda öğrencilere kendi markalarının bıçaklarından hediye etti.
Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dekanı Dr. Fadila Maraouch Sadık Doğan’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi, Öğretim Üyesi Münür Taçoy Kıbrıs’a ait yöresel lezzetlerden, Şef Ali Özçil ise Girne Amerikan Üniversitesi Gastronomi Bölümü önlüğünü ve hediyelerini takdim etti.

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