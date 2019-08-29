HABER

Gastronomi sanatla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

Gaziantepli çocuklar seramikten yemek yaparak hem sanatı hem de yaşadığı şehrin kültürel değerlerini öğreniyor.Gaziantep Sanat Merkezinde Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kurslara katılan çocuklar hem yaşadığı şehrin kültürel değerini hem de sanat eseri yapmayı öğreniyor.

Gastronomi sanatla buluştu

Gaziantepli çocuklar seramikten yemek yaparak hem sanatı hem de yaşadığı şehrin kültürel değerlerini öğreniyor.
Gaziantep Sanat Merkezinde Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kurslara katılan çocuklar hem yaşadığı şehrin kültürel değerini hem de sanat eseri yapmayı öğreniyor. Çocukların eserleri Gaziantep Gastronomi festivalinde sergilenecek. Sanatı eğlenceli hale getirdiklerini dile getiren seramik öğretmeni Gönül Bozkurt, “Gastronomi festivalinden dolayı yoğun çalışıyoruz. Çocuklara elimden geldiği kadar seramik sanatını öğretmeye çalışıyorum. Bu yaptığımız çalışma Gaziantep’in yöresel ürünlerinden yola çıkarak birtakım şeyler yaptık. Biberinden patlıcanına meyve ve sebzeyi eğlenceli hale getirerek sanat eserine dönüştürmeye çalıştık” dedi.

“Sanat ve gastronomiyi buluşturmaya çalıştık”
Sanat ve gastronomiyi buluşturmak istediklerini belirten Bozkurt, “Bu çalışmadaki amacımız sanat ve gastronomiyi bir arada buluşturmak. Çocuklar sanatla uğraşırken aynı zamanda yaşadığı şehrin kültürüne uygun bulunan bir takım değerleri kazanmalarını sağlamak istiyoruz. En önemlisi ise Gaziantep yemek anlamında kuvvetli bir yapıya sahip bu nedenle bizlerde gastronomi alanını çocukların tanıması sanatsal etkinliklerle bunları yürütebilmeleri için bu çalışmaları yapmaya özen gösterdik” diye konuştu.

Gastronomi sanatla buluştu

Gastronomi sanatla buluştu

Gastronomi sanatla buluştu

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
TŞOF Başkanı Apaydın: “Şanlı milletimiz bağımsızlığından asla ödün vermez”TŞOF Başkanı Apaydın: “Şanlı milletimiz bağımsızlığından asla ödün vermez”
İstanbul'daki taksi şoförlerini incelediler...İstanbul'daki taksi şoförlerini incelediler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OHAL Komisyonu 126 bin 200 başvurudan 84 bin 300'ünü sonuçlandırdı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Son dakika Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

30 lira için dükkan basıp, bıçak ve sopalarla saldırdılar

30 lira için dehşet saçtılar! Bıçak ve sopalarla saldırdılar

Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Yalova'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Polis mahalleyi tuttu! Dev operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.