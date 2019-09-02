Gastronomi Treni Adana'da

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) gastronomi ihtisas komisyonlarına bağlı seyahat acentelerini taşıyan Gastronomi Treni, ilk seyahatini Adana'nın Pozantı ilçesine gerçekleştirdi.

TÜRSAB tarafından "Doğu Akdeniz Lezzet Turu" olarak organize edilen ve TCDD 6. Bölge Müdürlüğünce tahsis edilen trenle hazırlanan Gastronomi Treni, içinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfü Altunsu, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile komisyon üyeleri ve davetliler olduğu halde Adana'dan hareket edip, Pozantı Belemedik Tren İstasyonu'nda durdu.

Vali Demirtaş, Belemedik Tabiat Parkı'nda bir restoranda düzenlenen toplantıda, bu projenin gayet faydalı olacağına inandığını söyledi.

Bu yıl üçüncüsünü düzenleyecekleri “Adana Lezzet Festivali”ne yoğun ilginin, doğru yolda olduklarını gösterdiğini vurgulayan Demirtaş, kent ve bölge gastronomisinin gelişmesinin yanı sıra tarihsel ve kültürel zenginliklerin tanıtımına da önemli katkı sağlayacağına inandığı bu tür projelerin daima destekçisi olacaklarını ifade etti.