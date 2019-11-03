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’Gastronomi’ yerine ’yemek sanatı’

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 15:26 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, gastronomi kelimesinin artık kaldırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Allah rızası için şu gastronomi lafını da bir kaldırmamız lazım.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, gastronomi kelimesinin artık kaldırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Allah rızası için şu gastronomi lafını da bir kaldırmamız lazım. Uluslararası alanda kullanılabilir ama onun Türkçe’deki karşılığı ’yemek sanatıdır’” dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Erkmen Belediyesinin Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi’nin açılışına katıldı. Afyonkarahisar’ın ortasındaki güzel bir binada hanımların el emeği ve göz nuru ürünlerini halka sunabilecekleri bir mekan olduğunu belirten Kurtulmuş, “Evin direği olan hanımların ev ekonomilerine katkıda bulunmaları bakımından fevkalade değerli bir hizmet olduğunu ifade etmek isterim. İnşallah, güzel sonuçlar alırsınız. Ayrıca, buradan elde edilecek kazancın da hayır işlerine harcanacak olması ayrı bir değer ve güzelliktir" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde ’gastronomi’ lafının kaldırılması konusunda çok uğraştığını ve başaramadığını kaydeden Kurtulmuş, "Allah rızası için şu gastronomi lafını da bir kaldırmamız lazım. Gastronomi, gastro-entoloji falan der gibi, milletin de çok anlamadığı ama böyle de çok güzel göründüğü için kullandığımız bir tabir. Uluslararası alanda kullanılabilir ama onun Türkçe’deki karşılığı ’yemek sanatı’dır. Gastronominin o kuru lafının bir tarafına bakın, bir de yemek sanatı dediğimiz bizim Türk mutfağının, Anadolu ve yöresel mutfakların özelliği yemeğin bir sanat haline dönüştürülmüş olmasıdır. Dünyanın neresinde ne kadar güzel yemek yerseniz yiyin, ailenizin evde yaptığı o sıcacık yemeklerin lezzetini ve yerini hiçbir şey tutmuyor. Hem yemeğin yapılması hem de yemeğin sunulması hakikaten bizim Türk mutfağında bir sanattır. Hanımlar da çok daha iyi biliyor. Hem de uzun vakitlerini bunu harcayarak yapıyorlar. Aslında dil alışkanlığı olan bu gastronomi yerine yemek sanatı tabirini kullandığımız zaman daha uygun olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.
Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, açılışın ardından binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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