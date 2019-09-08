"Gastronomide seyahat edenlerin yüzde 88'i için iyi yemek önemli"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Başkanı Firuz Bağlıkaya, Mersin, Adana, Antakya ve Gaziantep illerinde gastronomi ziyaretçi sayısının yılda 3 milyonu bulduğunu, hedeflerinin 3 yılda bunu 10 milyona çıkarmak olduğunu belirterek, "Türkiye'de gastronomi turizmi çerçevesinde seyahat eden turistlerin yüzde 88'i destinasyon tercihlerinde iyi yemeğin önemine vurgu yapıyor. Türkiye'de gastronomi turizmi turlarına katılanlar yüzde 25 daha fazla harcama yapıyor." dedi.

Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gastronomi turizminin artık dünyada yükselen bir trend olduğunu vurgulayarak, yaratıcı turizm trendleri ve kültür turizmine son derece uyumlu olan gastronomi turizminin çok hızlı bir gelişme gösterdiğini kaydetti.

Yapılan araştırmalara göre, gastronomi turizmi çerçevesinde seyahat eden turistlerin yüzde 88'inin destinasyon tercihlerinde iyi yemeğin önemine vurgu yaptığını belirten Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Türkiye'de de bu oran aynı. Türkiye'de gastronomi turizmi turlarına katılanlar yüzde 25 daha fazla harcama yapıyor. Türkiye'ye gelen yabancı turistler ortalama bir hafta kalıyor. Gastronomi turistleri, ülkemizde yaklaşık bin dolar harcama yapıyor. Hedefimiz, gastronomi turu yapan yabancı turistlerin ülkemize geldiğinde en az 2 bin 500 dolar harcama yapar hale gelmesi. Bu segmentte çalışan seyahat acenteleri 2020 yılı itibarıyla Adana-Pozantı arasında yapılacak tren yolculuğunu da kapsayan Doğu Akdeniz Gastronomi Turizmi Rotası ile bu şehirlerdeki turizm hareketliliğini yukarıya çekmek, yapılan harcama miktarını artırmak için yeni tur paketleri düzenleyecekler. Yerli turistin de bu rotalarla bölgeye olan ilgisi daha da artacak."