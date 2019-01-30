Gastronomide yeni trend ‘Atıksız Mutfak’

‘Gastronomi Trendleri Buluşması 2019’, Le Cordon Bleu mezunu ünlü şefler ve kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğin bu yılki teması ‘Atıksız Mutfak’ oldu. Uluslararası mutfak sanatları okulu Le Cordon Bleu ile Özyeğin Üniversitesi iş birliğinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Gastronomi Trendleri Buluşması 2019’ ünlü şefler ve kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğin açılış konuşmasını Fransa Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ve Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu yaptı. Başkonsolos Buchwalter, Fransa’nın atıklar üzerine yürüttüğü politikalardan bahsederek, iki ülkenin yemeğe verdiği öneme ve sofrada geçirilen zamanın paralelliğine vurgu yaptı. 2018’de gastronomi ve gastronomi turizminin önemli bir ekonomik kaynak olduğu konusunda farkındalığın arttığını belirten Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu ise ekonomide sürdürülebilirliğin esas olduğunu ve bunun da ancak şeflerden üreticilere; işletmecilerden seyahat acentelerine dek tüm paydaşların dahil olduğu bütünsel bir yaklaşım içinde, devlet desteği, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin katkısı ile mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Defne Ertan Tüysüzoğlu sözlerini “Bu konuları derinlemesine incelemek ve özellikle yeme-içme sektöründe ne gibi tedbirler uygulanabileceğini Le Cordon Bleu Eğitmen Şefleri, mezunları ve sektörün kanaat önderleri ile birlikte değerlendirmek için 3. Gastronomi Trendleri buluşmasını “Atıksız Mutfak ve Sürdürülebilirlik” çerçevesinde ele almak istedik” şeklinde bitirdi. Yeni fikirlerin mercek altına alındığı buluşmada; Le Cordon Bleu Yönetici Eğitmen Şefi Erich Ruppen “Mükemmel bir yemeği hazırlamak önemli bir iştir ama iyi bir şef aynı zamanda malzemeyi nasıl kullandığı ve değerlendirdiği ile de ölçülür. Akıllı menü tasarımı başarılı bir restoran işletmesinde şarttır. Hayvanın, sebzenin her parçası bir değer yaratarak kullanılmalıdır. Başarılı şeflerin restoranlara katkısı budur. Le Cordon Bleu eğitimlerimizde bu konuda öğrencilerimizin farkındalığını arttırmaya hem sürdürülebilir bir dünya hem de sürdürülebilir bir ekonomi adına önem veriyoruz” dedi. Le Cordon Bleu Mezunları; Londra Yaz Restaurant’ın Yönetici Şefi Umut Karakuş, Markus Prime Ribs Society’nin kurucu ortağı Emirhan Paralı, Eğitmen Şef ve “Bakır Tencere” yemek kitabının yazarı Semen Öner, “Şerife ile Yaşam” programlarını hazırlayan ve permakültür tasarımcısı Şef Şerife Aksoy, Nicole’ün Mutfak Şefi Aykut Doğanok ve 10’dan fazla ülkede catering hizmeti veren İsrailli Şef Omri Magal, trendleri ve sektörün yönelimini değerlendirdi.