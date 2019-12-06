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Gastronominin başkenti modanın başkenti olma yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:30 | Son Güncelleme

Petrol zenginlerinin moda tasarımcısı Erkan Eken, Gaziantep’e özgü olan ve saray kumaşı olarak bilinen kutnu kumaşını yeniden tasarlayarak dünyaya tanıtacak.

Petrol zenginlerinin moda tasarımcısı Erkan Eken, Gaziantep’e özgü olan ve saray kumaşı olarak bilinen kutnu kumaşını yeniden tasarlayarak dünyaya tanıtacak. Ünlülerin de moda tasarımcısı olan Erkan Eken, yeni tasarımlarıyla gastronomi kenti Gaziantep’i modanın da başkenti yapmayı hedefliyor.
Daha önce Orta Doğu’nun petrol zenginlerinin eşlerine özel kıyafetler tasarlayarak adından söz ettiren moda tasarımcısı Erkan Eken, Gaziantep’e özgü olan ve saray kumaşı olarak da bilinen kutnu kumaşını dünyaya tanıtmak için harekete geçti. Kutnu kumaşını incelemek için Gaziantep’e gelen modacı Eken, Gastronominin başkenti Gaziantep’in modanın da başkenti olabileceğini ifade etti.

“Gastronomi kenti modanın başkenti olabilir”
Moda tasarımcısı Erkan Eken, "Buraya ilk gelişim, sıcakkanlı insanların karşılamalarıyla çok mutlu oldum. Kutnu adındaki el üretimi tarihsel özelliği olan bu kumaşın özelliğini yakından inceleme fırsatı buldum. Adeta hayran kaldım. Ama yeterince tanınmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla ben Gaziantep’e gelince öncesinde birtakım incelemelerim oldu. Bir tasarımcı olarak Gastronomi şehri olan Gaziantep neden bir moda şehri olmasın diyorum” dedi.

“Ünlüler neden bu kumaştan kullanmasın”
Ünlülerin de bu kumaştan yapılmış tasarımları kullanabileceğinin altını çizen Eken, “Yıllarca Orta Doğu’nun petrol zenginlerinin hanımlarına özel kostümler dikerek gündeme gelmiştim. Dolayısıyla hem Türkiye’deki hem de Orta Doğu’daki tanınmış insanlar neden bu kumaşımızın tasarımları günlük hayatlarında olmasın diye düşündüm. Dolayısıyla yakın bir zamanda özellikle büyük bir koleksiyon hazırlayarak bu kumaştan tasarım yapmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Büyük bir organizasyonla tanıtacağım”
Kutnu kumaşını büyük bir organizasyonla tüm Türkiye’ye tanıtacağını belirten Eken, “Bu kumaşın tanıtımını Kutnia adında Jülide Konukoğlu hanımefendi başlatmış, bu tanıtıma bir tasarımcı olarak büyük bir organizasyonla bu kumaşı tüm Türkiye’ye tanıtacağım. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e sıcak karşılamaları ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

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