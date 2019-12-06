Gastronominin başkenti modanın başkenti olma yolunda

Petrol zenginlerinin moda tasarımcısı Erkan Eken, Gaziantep’e özgü olan ve saray kumaşı olarak bilinen kutnu kumaşını yeniden tasarlayarak dünyaya tanıtacak. Ünlülerin de moda tasarımcısı olan Erkan Eken, yeni tasarımlarıyla gastronomi kenti Gaziantep’i modanın da başkenti yapmayı hedefliyor.

Daha önce Orta Doğu’nun petrol zenginlerinin eşlerine özel kıyafetler tasarlayarak adından söz ettiren moda tasarımcısı Erkan Eken, Gaziantep’e özgü olan ve saray kumaşı olarak da bilinen kutnu kumaşını dünyaya tanıtmak için harekete geçti. Kutnu kumaşını incelemek için Gaziantep’e gelen modacı Eken, Gastronominin başkenti Gaziantep’in modanın da başkenti olabileceğini ifade etti.

“Gastronomi kenti modanın başkenti olabilir”

Moda tasarımcısı Erkan Eken, "Buraya ilk gelişim, sıcakkanlı insanların karşılamalarıyla çok mutlu oldum. Kutnu adındaki el üretimi tarihsel özelliği olan bu kumaşın özelliğini yakından inceleme fırsatı buldum. Adeta hayran kaldım. Ama yeterince tanınmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla ben Gaziantep’e gelince öncesinde birtakım incelemelerim oldu. Bir tasarımcı olarak Gastronomi şehri olan Gaziantep neden bir moda şehri olmasın diyorum” dedi.