Gastronomiye lisansüstü destek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ile Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) arasında geniş çaplı bir iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi açıklamasına göre, bugün İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Balat yerleşkesinde gerçekleştirilen basın toplantısı ile imzalanan protokolün detayları ve ileriye yönelik iş birliği olanakları paylaşıldı. Özellikle İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Gastronomi Yüksek Lisans öğrencilerinin tez konularının GTD bilim kurulu ile ortaklaşa belirlenmesi ve belirlenen konuların sektörün sorunlarını öne çıkaran çalışmalar olması, GTD ile ortaklaşa Uluslararası Gastronomi Konferansı,seminerler ve sertifika programlarının yapılması kararlaştırıldı.

Açılış konuşması İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haydar Özpınar tarafından gerçekleşti.

Özpınar, konuşmasında köklü bir geçmişe sahip olan Türk mutfağı uzun yıllar kültür ve sanatla ilişkisi kurulamadığı için maalesef marka değerine ulaşamadığı bu nedenle yeme içmenin estetik, kültür ve sanatla yoğrularak sunulması zorunlu hale geldiğini vurguladı. Gastronomi temelde insanın ve estetiğin yer aldığı yemek bilimi olma yanında sanat ve kültürü de kapsamına aldığını belirten Özpınar, konuya bu şekilde bakan ülkelerin mutfakları birer marka değeri olduğunu aktardı.

Toplantıya GTD Başkanı Gökhan Boztepe, GTD Yönetim Kurulu Üyeleri yanında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu Manav ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

