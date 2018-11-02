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Gates Vakfı, Kaşıkçı olayı nedeniyle Veliaht Prens'in vakfıyla ortaklığını bitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 02:19 | Son Güncelleme

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in eş başkanlığını yaptığı vakıf, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi son derece rahatsız edici" açıklamasını yaparak, başkanlığını Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yaptığı vakıfla çalışmalarını sona erdirdiğini duyurdu

WASHINGTON (AA) - Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in eş başkanlığını yaptığı Bill & Melinda Gates Vakfı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi başkonsolosluğunda öldürülmesini gerekçe göstererek, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkanı olduğu MiSk Vakfı ile ortak çalışmalarını sonlandırdı.

Bill & Melinda Gates Vakfından yapılan açıklamada, MiSk Vakfı ile ortaklığın bitirilmesi kararın "şu anda yaşanan olaylar" doğrultusunda alındığı duyuruldu.

Bill Gates ve eşi Melinda'nın başkanlığını yaptığı vakfın açıklamasında, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi son derece rahatsız edici. Yaşanan gelişmeleri kaygı içerisinde takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bill & Melinda Gates Vakfı, 2017 yılının kasım ayında Prens Muhammed'in başkanı olduğu vakıfla ortak çalışmalar yapacağını duyurmuştu. Bu çalışmalar bağlamında dünyanın farklı bölgesinden genç girişimcilere 10 milyon dolar değerinde burs verileceği kaydedilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamadı.

Türk yetkililerin inceleme başlatarak olayın üzerine gitmesiyle Kaşıkçı'yı öldürmek üzere Suudi Arabistan'dan konsolosluğa özel bir infaz timi geldiği, cesedin yok edilmesi için ormanlık alanda keşif yapıldığı ve binadaki delillerin karartılmaya çalışıldığı detayları ortaya çıktı.

Dünya gündeminin ön sıralarına yerleşen bu gelişmeler üzerine, Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Suudi tarafının olayın planlı bir cinayet olmadığı iddiası ise uluslararası kamuoyunda kabul görmedi. Çok sayıda ülkeden tepkiler devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "planlı cinayet"in talimatı veren kişiye kadar tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken diğer taraftan ikili ilişkilerini bozmak istemediği sinyali verdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak gerekli iş birliğini yapma sözü verirken, Riyad'daki başsavcılık cinayetin planlı olduğunu açıkladı.

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Bill & Melinda Gates Vakfı Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan 2. Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

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