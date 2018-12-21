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Gatwick'te "drone" krizinin etkileri yarın da sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 20:37 | Son Güncelleme

Londra'nın Gatwick Havalimanı 2 gün süren "drone" krizinin ardından açılırken, yaşanan aksamanın etkilerinin yarın da devam edeceği bildirildi - Polis, olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadığını ancak bazı şüphelilerin tespit edildiğini açıkladı

LONDRA (AA) - Londra'nın Gatwick Havalimanı 2 gün süren "drone" krizinin ardından açılırken, yaşanan aksamanın etkilerinin yarın da devam edeceği bildirildi.

Londra'nın ikinci en büyük havalimanı Gatwick'in hava sahasında önceki gün ortaya çıkan "drone"lar nedeniyle kapalı kalan alan bugün yeniden hizmete girdi ancak yaşanan iptallerin ve rötarların etkilerinin yarın da sürmesinin beklendiği açıklandı.

Yaklaşık 36 saat iniş ve kalkışın yapılmadığı havalimanında bugün için planlanan 837 uçuştan 150'sinin iptal edildiği bildirildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadığı ancak bazı şüphelilerin tespit edildiği kaydedildi.

Havalimanında çarşamba akşamından bu yana 50 ile 60 kez izinsiz uçan "drone" görüldü.

Polis, "drone"ların kullanıcılarını bulmaya dönük soruşturmasına devam ederken, İngiliz Silahlı Kuvvetleri de kendi imkan ve kabiliyetlerini polise destek amacıyla devreye soktu.

Havalimanı çevresine "drone"ları tespit etmeye ve izlemeye yönelik aygıt yerleştirilirken, polis de "drone"ları vurup düşürmeye dönük önlemler aldı.

Polis "drone"ların terörle bağlantısı olmadığını ancak havalimanında kasıtlı olarak uçurulduğunun düşünüldüğünü açıklamıştı. Polis kaynakları, olaydan çevreci grupların sorumlu olabileceğini iddia ediyor.

Gatwick havalimanında yaşanan "drone" krizinden şu ana kadar 120 bin yolcu olumsuz etkilendi. Yüzlerce uçuş iptal edilirken, bazı inişler de kentteki ve komşu bölge ile ülkelerdeki havalimanlarına yönlendirildi.

Havalimanlarının 1 kilometre yakınına kadar "drone" uçurulması yasak olan İngiltere'de, uçuş güvenliğini tehlikeye sokmak 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

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Gatwick Havalimanı ingiltere Londra

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