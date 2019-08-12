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GAÜ küresel misyon yolculuğunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:00 | Son Güncelleme

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Küresel Misyon Programında, atamalarını yapmış olduğu GAÜ öğrencilerinden oluşan GAÜ elçileri ile ilk olarak “Afrika Misyonu”nu başlattı.Girne Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın liderliğinde başlatılan süreçte ilk olarak Nijerya Yüksek Öğretim Kurumu ile bir araya gelindi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Küresel Misyon Programında, atamalarını yapmış olduğu GAÜ öğrencilerinden oluşan GAÜ elçileri ile ilk olarak “Afrika Misyonu”nu başlattı.
Girne Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın liderliğinde başlatılan süreçte ilk olarak Nijerya Yüksek Öğretim Kurumu ile bir araya gelindi. Uluslar Projesini destekleyecek “Misyon Afrika” programına Nijerya Yüksek Öğretim Başkanından tam destek verildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ’nün, Nijerya’da ilk kez başlatılan “Cross Borders” açılımına, 12+2 Devlet Üniversitesi ile katıldığını belirtti. Akpınar açıklamasının devamında ise şunlara değindi:
“Toplamda 40 üniversite, ‘Cross Borders’ yükseköğretim sürecine GAÜ ile katılım gösterecek. GAÜ’nün eğitim disiplinlerinde ve müfredatında eğitim alacak öğrenciler, son yıllarını GAÜ Kıbrıs ana kampüsünde tamamlayacak. Hukuk ve Siyaset Bilimlerinde, GAÜ; özel olarak Nijerya Ulusal Üniversiteler Konseyinin benimsediği müfredatı sadece Nijeryalı öğrenciler için uygulamaya alacak. Görüşmeler çerçevesinde sürece katılan 14 üniversite rektörü ve Nijerya Yüksek Öğretim Başkanlığı, özel davetim ile Ekim ayında Türkiye ve KKTC’ye resmi ziyarette bulunacak. Nijerya yüksek öğretimine yön verecek çalışma sürecine, Nijerya Ulusal Üniversiteler Konseyi’nin talebiyle özellikle; denizcilik ve havacılık alanında 2 Nijerya üniversitesi, GAÜ ile Nijerya’da ihtiyaç duyulan özel alanlarda birlikte çalışacak.”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temsiliyetinde ve tanıtılmasında Gezici Büyükelçi sıfatı ile görev alan Akpınar; özellikle bu girişimin, yüksek öğretimde KKTC üniversiteleri için büyük bir açılım sağlayacağının bilgisini verdi. Nijerya Afrika Misyon Programına ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğini ziyaretle başlayan Akpınar’a, GAÜ Uluslararası Tanıtım Koordinatörü Leyla Biçer, GAÜ Nijerya Koordinatörü Mr. Folaji ve 12 üniversite rektörü eşlik etti. Afrika Misyonu ve açılımı konusunda Türkiye Büyükelçiliğini bilgilendiren Akpınar, almış oldukları destek için teşekkürlerini iletti.

Akpınar: “GAÜ Küresel Misyon programında 14 Afrika ülkesi ile daha ortak çalışmalar yapacak”
Akpınar ayrıca, 2019-2020 Akademik yılında GAÜ Küresel Misyon programında 14 Afrika ülkesi ile daha ortak çalışmalar yapacaklarının müjdesini vererek, Afrika’nın önemli bir diğer ülkesi olan Fildişi ile üst düzey temaslara devam ettiklerini söyledi. KKTC ve GAÜ’yü sınırları olmayan bir yükseköğretim dünyasının kabulüne taşıyacaklarını açıklayan Akpınar, Fildişi ziyareti sonrası Kongo ile temaslarına devam edeceklerini bildirdi.

“Ortadoğu Misyonu sonrası, Orta Asya Misyonu ile devam ediyoruz”
Küresel Yüksek Öğrenim Misyonuna Ortadoğu Misyonu sonrası, Orta Asya Misyonuna geçileceğini söyleyen Akpınar, “Ortadoğu ve Körfez misyonunda Ürdün, Mısır, Libya, Fas, Mısır ve Dubai var” dedi. Irak üzerinde titizlik gösterdiklerini paylaşan Akpınar, Küresel Misyonlarına Orta Asya misyonu kapsamında Özbekistan ve Kazakistan’la devam edeceklerini vurguladı.
KKTC’nin Gezici Büyükelçisi olan Akpınar, Avrupa Diplomatlar Birliği Kıbrıs Başkanı olarak Eylül ayında Birleşmiş Milletler Paris Anlaşmasına bağlı olarak “Climate Action Summit” için New York toplantısına katılım gösterecek.
Ayrıca, yoğun Küresel Yüksek Öğretim Misyonuna, Ekim ayında GAÜ’nün 35. Kuruluş Programı sonrası devam edileceği bildirildi.

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