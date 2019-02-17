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GAÜN hastanesine akreditasyon sertifikası ve yetki belgesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.02.2019 15:44 | Son Güncelleme

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür: - "Hastanemiz, Orta Doğu'nun sağlık merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" - GAÜN Şahinbey Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin: - "Onkoloji, nükleer tıp, kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisinin de aralarında olduğu tüm branşlarda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek hastalara en iyi hizmeti vereceğiz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin Orta Doğu'nun sağlık merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini bildirdi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi merkez laboratuvarı, yetkinliklerinin doğrulanması ve tanınması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilirken, hastane Sağlık Bakanlığından "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya da hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, hastanelerinin, güçlü akademik kadrosu ve modern araç gereçlerle donatılmış imkanlarla bölge illerinin yanı sıra Orta Doğu'dan gelen hastalara da hizmet verdiğini ifade etti.

Başarılarının Türkiye için önemli olduğuna dikkati çeken Gür, şunları kaydetti:

"Hastanemiz merkez laboratuvarı Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO 151819 standardında akredite belgesi almaya kazanan 29'uncu ve Türkiye'nin akredite olmuş devlet üniversitesi hastaneleri arasında ise ikinci devlet üniversitesi oldu. Bu, hastanemizin laboratuvarlarının güvenirliği, yapılan analizlerde hasta ve personellerin ihtiyaç duyduğu doğruluk ve kalitenin sağlanmasında uluslararası düzeyin yakalandığının tescilidir. Her geçen gün gerek fiziki anlamda gerek hizmet kadrosuyla kendisini güçlendiren Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanemiz, Orta Doğu'nun sağlık merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir."

GAÜN Şahinbey Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin de aldıkları akreditenin, bir yandan laboratuvarın kalitesini gösterdiğini diğer yandan da tıbbi literatürde tanımlanmış en yeni ve en iyi uygulamaların laboratuvara uyarlandığının ispatı olduğunu belirtti.

"Sağlık Turizmi Yetki Belgesi"nin de kendileri için çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Zengin, bu belgenin dünya standartlarında hizmet veren hastanelere verildiğini ifade etti.

Zengin, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı olarak ABD ile önemli görüşme ve bağlantı kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu bağlantımız da bizi Sağlık Bakanlığı nezdinde ön plana çıkardı. Belki çok yakın bir zamanda Amerikalı hastalarımızı ameliyat etmeye başlayacağız. VIP odaların yenilenmesinden, gelenlerin en güzel şekilde ağırlanmasına dünyanın her yerinden ulaşılmasına imkan veren veri tabanlarının oluşturulmasına kadar tüm altyapı tamamlandı. Onkoloji, nükleer tıp, kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisinin de aralarında olduğu tüm branşlarda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek hastalara en iyi hizmeti vereceğiz."

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GAÜN Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi

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