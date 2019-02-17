GAÜN hastanesine akreditasyon sertifikası ve yetki belgesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin Orta Doğu'nun sağlık merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini bildirdi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi merkez laboratuvarı, yetkinliklerinin doğrulanması ve tanınması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilirken, hastane Sağlık Bakanlığından "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya da hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, hastanelerinin, güçlü akademik kadrosu ve modern araç gereçlerle donatılmış imkanlarla bölge illerinin yanı sıra Orta Doğu'dan gelen hastalara da hizmet verdiğini ifade etti.

Başarılarının Türkiye için önemli olduğuna dikkati çeken Gür, şunları kaydetti:

"Hastanemiz merkez laboratuvarı Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO 151819 standardında akredite belgesi almaya kazanan 29'uncu ve Türkiye'nin akredite olmuş devlet üniversitesi hastaneleri arasında ise ikinci devlet üniversitesi oldu. Bu, hastanemizin laboratuvarlarının güvenirliği, yapılan analizlerde hasta ve personellerin ihtiyaç duyduğu doğruluk ve kalitenin sağlanmasında uluslararası düzeyin yakalandığının tescilidir. Her geçen gün gerek fiziki anlamda gerek hizmet kadrosuyla kendisini güçlendiren Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanemiz, Orta Doğu'nun sağlık merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir."