GAÜN öğrencilerinin otomobiline ödül

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) düzenlediği "Efficiency Challange" yarışmasında görsel tasarım ödülü kazandı.
GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından uluslararası düzeyde 14'üncüsü düzenlenen alternatif enerjili araç yarışları, yaklaşık bin 500 öğrenicinin katılımıyla, İzmit Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. Başvuruda bulunan takımların hazırladığı araçlar üç günlük teknik kontrollerin ardından yarışmaya katılma hakkı kazandı. Bu yıl ilk defa otonom (sürücüsüz) araçlar da piste çıktı.
Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu, 3 kategoriden oluşan yaklaşık 70 aracın katıldığı yarışmada "elektromobile" kategorisinde yarışmada yerini aldı. Dış kabuk ve kapı mekanizması aksamlarını eşsiz bir tasarımla ve kendi kulüp atölyelerinde imal eden GAÜN Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu yarışmada Görsel Tasarım ödülünü aldı.
Öğrencilerin takım lideri Ali Kurşun, geleceğin en önemli unsurlarından olan elektrikli araçlar üzerine bir yarışmada görsel tasarım ödülü elde ettikleri için yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.
"Bizim ortaya çıkardığımız ve ödül almamızı sağlayan aracın en büyük özelliği tüm mekanik aksamları ve elektronik devrelerinin kendi atölyemizde imal edilmiş olmasıdır." diyen Kurşun, şunları kaydetti:
"Uzun süren tasarım ve hesaplama sürecinin ardından çok kısıtlı bir bütçeyle ve kısa sürede böyle bir ürün ortaya çıkarmamız gerçekten bizi onurlandırdı. Tüm hızımızla önümüzdeki yarış için yeni bir tasarıma başladık. Başarılarımızın devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür başta olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ederiz."
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